Magyar módszer segítségével változtatják meg milliók életét

„Szemünk fénye”, a látásunk a legfontosabb érzékünk. A legkisebb hiányossága vagy torzulása is jelentősen ronthatja az életminőségünket. A világon közel 300 millió, Magyarországon pedig közel félmillió ember a teljes színskála csak egy bizonyos részét látja, amelynek következtében nehezen tudja megkülönböztetni az egyes színeket. A színtévesztés meglepően gyakori látási rendellenesség, amely a férfiak 8 és a nők fél-egy százalékát érinti, és a fiatalabb, huszonéves generáció körében fordul elő leginkább.

A technológiával javítunk az emberek életminőségén.

Rózsa Márton

A színtévesztés sok szempontból hátrányos: a nem megfelelő színdekódolás miatt elvesző információ lassítja az észlelést, késlelteti a reakcióidőt és megnehezíti a döntéshozatalt a hétköznapi helyzetekben. Ez pedig kihat a színtévesztő karrierjére, életminőségére. Mivel a színtévesztést aránylag ritkán diagnosztizálják, sok színtévesztő ezt nem is tudja magáról, hiszen sohasem látta a körülötte lévő világot a valódi színeiben. De most mindez megváltozik.

Két évtized munkája

Egy magyar kutatócsoport – a dr. Wenzel Klára vezette Color­lite – több mint húszéves tudományos munka eredményeként olyan diagnosztikai módszert dolgozott ki, amellyel minden korábbinál pontosabban megállapítható a színtévesztés típusa (vörös, zöld vagy kék érzékelők működésének hibája) és mértéke (enyhe, mérsékelt vagy súlyos). A Samsung a magyar Colorlite közreműködésével fejlesztette ki a SeeColors mobiltelefonos és Tizen-alapú Smart TV alkalmazáspárt. A SeeColors használata egyszerű. Először a Galaxy App Store és Google Play áruházakból ingyenesen letölthető mobil­alkalmazás meghatározza a színtévesztés típusát és mértékét. Majd a felhasználó összekapcsolja az okostelefonját a Samsung Smart TV-jével, vagy közvetlenül letölti az alkalmazást a Smart TV App Store-ból a tévéjére. (Az előre telepített alkalmazás a Samsung 2016-os SUHD Smart TV-in található meg) Végül az applikáció az okostelefonos teszt alapján újrakalibrálja a képernyő színeit, amelynek köszönhetően a színtévesztő felhasználó korábban sohasem tapasztalt, élénk és valósághű színekben élvezheti a televízió képernyőjén megjelenő tartalmakat.

Sokan nem is tudnak róla

„A színtévesztés szűrése kevéssé elterjedt, így rengetegen vannak, akik nincsenek is tisztában ezzel a hiányosságukkal. Ha pedig tudnak is róla, elképzelni sem tudják, hogy miről maradnak le, hiszen ezeket a színeket sosem látták még. A Samsung egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a technológián keresztül javítson az emberek életminőségén. A színtévesztő emberek számára pedig a valódi színek látása egy korábban soha nem tapasztalt, meghatározó élményt jelent” – mondta el Rózsa Márton, a Samsung Magyar Zrt. szórakoztató elektronikai üzlet­ágának vezetője. – A kijelzőtechnológiában a színhűség az egyik legfontosabb tényező. Arra törekszünk, hogy ezen a téren továbberősítsük technológiai fölényünket. A magyar kutatók módszerére építve még azok számára is élethű és valódi színeket vagyunk képesek megjeleníteni, akik színtévesztéssel élik a mindennapjaikat. Szívet melengető érzés, hogy emberek ezrei, tízezrei a Samsung tévéiken láthatják először a világot a maga sokszínűségében. Olyan ez, mintha ablakot nyitnánk egy új világra.

Az a lényege

A SeeColors a világ első olyan mobil­alkalmazása, amely meghatározza a színtévesztés fajtáját és mértékét, majd ahhoz igazodva a SeeColors Smart TV alkalmazás újrakalibrálja a néző számára a televízió képernyőjét. A színtévesztők így olyan, színekben gazdag vizuális élményt kapnak, amilyenben eddig nem lehetett részük.

Elismerések kísérik útját

A Samsung törekvéseit már rangos díjak is elismerik. A 2016-os Cannes Lions Kreatív Fesztiválon a SeeColors alkalmazás a „Mobile – Networked/Connected mobile technology” és „Digital Craft – Innovative use of technology” kategóriákban is Bronz Oroszlán díjakat nyert. A See­Colors projekt a Samsung 2013-ban indított „Launching People” kampányának részeként valósult meg. A kampánysorozat célja, hogy felkutassa azokat a kreatív és innovatív ötleteket, amelyek megmutatják a technológia erejét a társadalmat érintő valós kihívások megoldásában.

