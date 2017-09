Magyar Kupa: kötelező feladatok és „csodavárás”

A főtábla első körének mérkőzéseit rendezik meg kedden és szerdán a labdarúgó Magyar Kupában. A legjobb 64 közé jutásért Hajdú-Bihar megyéből szerdán öt gárda próbálja meg kivívni a továbbjutást: a DVSC, a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő, a DEAC, a Nyíradony és a Sárrétudvari. A mérkőzések 15 órától kezdődnek.

Jó a hangulat

Az Újvároson sikerrel megvívott hajdú-bihari rangadót követően az MK-ban a Csongrád lesz az ellenfele a DVSC-nek, a hajdúságiak a megyei első osztályú alakulathoz látogatnak. A Loki legutóbbi négy bajnokiját megnyerte, beszélgetésünk elején erről ejtettünk szót a piros-fehérek támadójával, Takács Tamással.

– Nincs titok abban, hogy most így elkapta a fonalat a társaság – jelentette ki a csatár. – Az első fordulókban sem „vertek agyon” bennünket, mostanra pedig összeállt a csapat, és az eredmények is jöttek. A győzelmek hatására az önbizalmunk is helyre állt, beérett a munka gyümölcse, emiatt jó a hangulat az öltözőben. Mindenki segíti a másikat a pályán és azon kívül is. Ami engem illett, egy pár hetet kihagytam sérülés miatt, de most már jó erőben vagyok, és harcolok a helyemért a kezdőcsapatban. Erre kitűnő alkalmat nyújt a kupamérkőzés, szerintem mindenki, aki szerepet kap, igyekszik megragadni a lehetőséget a bizonyításra.

A Balmazújváros és Takács Tamásék (pirosban) is idegenben játszanak | Fotó: Derencsényi István

Nem becsüljük le az ellenfelünket, szeretnénk élvezetes mérkőzést játszani és továbbjutni, ugyanis ebben a sorozatban is jó lenne minél jobb eredményt elérni.

Minden tétmeccs fontos

A Balmaz Kamilla Gyógyfürdő együttese a Nógrád megyei első osztály második helyezettje, a Karancslapujtő otthonában lép pályára. Az NB I-es klub szakvezetője, Horváth Ferenc úgy fogalmazott, „most elsősorban azok kapnak lehetőséget, akik eddig kevesebbhez jutottak”. Köztük lehet a hátvéd Virág Aladár is.

– Minden tétmeccs fontos, ezért ez a kupamérkőzés is – mondta a védő.

Bízom benne, hogy végre sikerül több gólt rúgnunk és élvezetes találkozót játszunk, szeretnénk nyerni és jól érezni magunkat a pályán”

– mondta Virág, akit a csapaton belüli hangulatról is kérdeztünk.

– Bosszantó hétről hétre megélni, hogy nem vagyunk rosszabbak játékban, mint ellenfeleink, de a pontok nagyon nehezen jönnek. Úgy vélem, most már át fog fordulni a szerencse, ehhez csak egy kevés plusz hiányzik, de tény, meg kell tanulnunk győzni az első osztályban is – fogalmazott Virág Aladár. A labdarúgó úgy áll a karancslapujtői mérkőzéshez, hogy próbálja bizonyítani, lehet rá számítani bármikor.

Nem óvatoskodnak

A legmagasabb lécet a Nyíradonynak kellene átugrania, Orosz János együttese az élvonalban szereplő Vasast látja vendégül. Az adonyiak főpróbája nem sikerült valami jól, hiszen a Hajdúnánás ellen csupán 1–1-es döntetlenre futotta a csapat erejéből a megye I-es bajnokságban.

Nagy feladat előtt a Nyíradony | Fotó: Molnár Péter

– Úgy éreztem, a játékosok fejében már a kupameccs motoszkált a hétvégén – szögezte le a vezetőedző. – Szerettünk volna a főtáblára jutni a sorozatban, valamint egy nívós ellenfelet akartunk kapni, szerencsére mindkét óhajunk teljesült. Ünnepre készülünk, egy megye I-es klubban szereplő játékos életében talán csak egyszer adatik meg, hogy ilyen mérkőzésen bizonyítson. Természetesen tisztában vagyunk az erőviszonyokkal, ennek ellenére nem feltartott kézzel lépünk a pályára.

Nem fogunk visszaállni, gólt akarunk lőni.”

A szurkolók ugyancsak izgatottan várják az összecsapást, a környező településekről is várhatóan sokan jönnek majd. Az eddigi teljesítményünkkel nem vagyok maradéktalanul elégedett, bár azt hozzá kell tennem, hogy sérülések és betegségek nehezítik a helyzetünket. Az angyalföldi együttest jól fejelő futballisták alkotják, nem lesz könnyű őket semlegesíteni, ebbe a Videoton bicskája is beletört a pontvadászat előző fordulójában – mutatott rá Orosz János.

Történelmet írnának

A Sárrétudvari hazai környezetben folytathatja a menetelését az MK-ban, ehhez a harmadosztályú Balassagyarmatot kellene búcsúztatni.

– Fiatal, ambiciózus társasággal mérjük össze az erőnket, amely a legutóbbi szezonban még a megyei bajnokságban állt rajthoz. Fizikális szempontból valószínűleg előttünk járnak, de ahogy szokták mondani, egy mérkőzésen bármi megtörténhet. Ugyan nem mi számítunk a párharc favoritjának, bízom a fiúkban, reményeim szerint lelkesedésükkel meglepik a Nógrád megyeieket. Ha sikerülne a következő fordulóba jutnunk, azzal történelmet írnánk, hiszen a Sárrétudvari korábban még nem járt ilyen magasságokban – jelentette ki Szabó Lajos, aki elárulta, kiegyenlített ütközetben bízik. A sárrétudvariak mestere hozzátette, két futballistájára nem számíthat szerdán.

Sansz a bizonyításra

A DEAC útjába az NB II-es Budafokot sodorta a sors. A cívisvárosiak vetélytársa az előző idényben sorra vette az akadályokat a sorozatban, végül az elődöntőben fejeződött be a fővárosiak „tündérmeséje”, a Ferencváros 12–2-es összesítéssel állította meg Prukner László tanítványait.

– Úgy gondolom, jó iramú, hajtós mérkőzést láthatnak majd a kilátogató drukkerek. Szerintem mindkét gárda előtt adódnak majd szép számmal góllal kecsegtető lehetőségek, így döntő jelentősége lesz a helyzetkihasználásnak. A papírforma alapján a Budafok számít esélyesebbnek, ugyanis rutinos játékosok alkotják a keretét,

de ha jó napot fogunk ki, nem tartom elképzelhetetlennek, hogy megálljt parancsolunk ellenlábasunknak.”

Valószínűleg a szakmai stáb olyan embereknek is esélyt ad a bizonyításra, akik a bajnokságban eddig kevesebb lehetőséget kaptak – nyilatkozta Csúri Bence, a hazai pályán küzdő debreceniek hálóőre a Naplónak. A 22 esztendős kapus megjegyezte, egy első osztályú egyletnek jobban örültek volna.

HBN-BÁ,TN

A program

Szerda 15 óra:

Csongrád–DVSC

Karancslapujtő–Balmaz Kamilla Gyógyfürdő

Nyíradony–Vasas

DEAC–Budafok

Sárrétudvari–Balassagyarmat

