Magyar Kupa: elődöntőben a Balmazújváros!

5–0-ról folytatódott szerdán este a Magyar Kupa negyeddöntőjében a Balmazújváros–Békéscsaba összecsapás. Annak ellenére, hogy ingyenessé tették a mérkőzést a nézők számára a Békés megyei székhelyen, maroknyinál alig többen gyűltek össze a Kórház utcai Stadionban a kezdésre. Bár az is igaz, hogy hétköznap esti meccs volt, ráadásul az eredmény tudatában nincs min meglepődni, hogy a hazaiakat nem tüzelte fel túlságosan az összecsapás. A első félidő derekára azért szép számmal ültek a főlelátón, mármint a kezdősípszóhoz képest.

Az eleje döcögős volt

A mérkőzés elején tátott szájjal figyelhette a csapatát elkísérő féltucat balmazújvárosi szurkoló, hogy az eddig középpályán bevetett Ante Batarelo ezúttal elöl kezdett Andrics csatártárasaként. A támadósor grúz játékosa, Lasha Sindagoridze pedig a bal szélen tüsténkedett. Feltehetőleg a hosszú buszos utazásnak köszönhető, hogy az első húsz percben nehézkesen indultak be a hajdú-bihari futballisták. Aztán harminc perc elteltével már jöttek az oldalváltások mellett a pozícióváltások is, és egyre tetszetősebb lett a játék képe is. Majd a 38. percben Gránicz gyakorlatilag végleg megpecsételte a hazaiak sorsát. Bő félóra alatt ugyanis összeszedte második sárga lapját, és így tíz emberre fogyatkozott a Békéscsaba.

Sindagoridze pedig két perc múlva feltette az i-re a pontot, a habot a tortára, betalált, és így egygólos előnnyel mehetett szünetre Horváth Ferenc legénysége.

Végig koncentrálva játszottak

A játékvezetővel elégedetlenkedő lila-fehér szurkolók füttykoncertje közepette kezdődött meg a második játékrész, ahol az újvárosiak ugyanolyan éles figyelemmel folytatták a küzdelmet, mint ahogy megkezdték azt. A tetemes előny ellenére is úgy mentek a hajdúságiak, ahogy kell, és ez becsületükre legyen mondva.

Jöhet az Újpest

A csabaiak támadtak, támadtak, de ahogy mondani szokták: kapus volt az újvárosiaknál, nem portás: Szécsi mindent hárított. A tizenegyes hárításához nyilván szerencse is kellett volna, most az nem volt, de amikor kellett, a helyén volt a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő hálóőre. Ha összesítve nézzük a két találkozót, hét gólt lőttek Vajdáék. Újra történelmet írtak a labdarúgók a Hajdú-Bihar megyei csapatnál, ugyanis a narancssárga-feketék ott vannak a Magyar Kupa elődöntőjében, ahol az Újpest lesz az ellenfelük (a Budapest Honvédot kiverő Loki a Puskás Akadémiával találkozik majd). Csodát csodára halmoznak Horváth Ferencék. Van még tovább is?!

PI

A tények

Békéscsaba 1912 Előre–Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1–2 (0–1)

Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 200 néző, v.: Bogár (ifj. Varga, Baghy)

Békéscsaba: Máthé – Kiss L., Szélpál, Babinyecz, Gyurján – Nagy S. (Lustyik, 55.), Király P., Birtalan (Hursán, 55.), Tóth D. (Kálmán Sz., 73.) – Gránicz, Viczián. Vezetőedző: Boér Gábor

Balmazújváros: Szécsi G. – Habovda, Rus, Tamás L. (Jagodics B., 57.), Schmid Á. – Vajda S. (Harsányi, szünetben), Haris, Kónya M. (Majszuradze, 73.), Sindagoridze – Batarelo, Andrics. Vezetőedző: Horváth Ferenc

Gólszerző: Sindagoridze (0–1) a 40., Király P. (11-ből, 1–1) a 75., Harsányi (1–2) a 80. percben

Kiállítva: Gránicz a 38. percben

Horváth Ferenc: Nem könnyű háromórás buszút után pályára lépni, talán ezért is indult nehezen a mérkőzés. A huszadik perc után már nem volt gond, uraltuk a játékot. A balmazújvárosiak, és a játékosok is büszkék lehetnek arra, hogy ott van a csapatuk a legjobb négy között a Magyar Kupában.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA