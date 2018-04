Herczeg András: A csapat nagyon jó teljesítményt nyújtott, a fegyelmezettség mellett játék is volt. Megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Végig nagy figyelemmel játszott a gárda, sok jó egyéni teljesítmény is volt, a csapat is jól játszott.

Supka Attila: Az első mérkőzésen az első félidőben eldönthettük volna a továbbjutás sorsát. Úgy jöttünk ide, ha gólt szerzünk a meccs elején, meglehet a továbbjutás. Ilyen hibákat, amiket elkövettünk a védelemben, nem lehet. Szerencsénk is volt, több gólt is rúghatott volna a Loki az első félidő második részében, mivel akkor leült a játékunk. A második félidőben megpróbáltunk mást játszani, de a harmadik gól megpecsételte a sorsunkat. Ezen a mérkőzésen a Loki jobban akarta a továbbjutást.

