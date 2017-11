Magyar big data cég nyújt támogatást az ENSZ éhezés elleni globális küzdelméhez

A Starschema közleménye szerint a WFP célja, hogy 2030-ra teljesen felszámolja az éhezést a Földön. A tavaly 6 milliárd dollár támogatásból gazdálkodó szervezet világszerte több mint 80 országban rendelkezik irodával, és évente átlagosan 80 millió embert ér el humanitárius akcióival. A tevékenysége során keletkező, illetve az ahhoz kötődő hatalmas adatmennyiség feldolgozására és hasznosítására korábban is alkalmazott már big data technológiákat – tették hozzá.

Kifejtették, a magyar cég az úgynevezett Big Data Lake technológia felhasználásával segíti a segélyszervezet adatainak egy helyre koncentrálását, illetve modern adatelemzési eszközöket biztosít azok feldolgozásához. A kft. ezzel a megoldásával tavaly elnyerte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) Informatikai Innovációs Díját.

Az együttműködés több területet is érint. A bevezetett módszerek a jövőben lehetővé teszik a különböző okokból (pl. időjárás, járványok, katasztrófák) bekövetkező élelmezési vagy egészségügyi krízishelyzetek előrejelzését. Mivel a szervezetnek több ezer járműve és szállítóeszköze van, az adatok elemzése a WFP logisztikai tevékenységének támogatásánál is óriási segítséget jelent. A digitális alapokra helyezett működés emellett az adományok elosztása és a futó humanitárius programok finanszírozása terén is komoly hatékonyságjavulást hozhat.

A big data technológiák alkalmazása mélyebb összefüggések feltárására is lehetőséget ad. Erre lehet példa a szervezet által adományozott, élelmiszerek és meghatározott termékek vásárlására használható bankkártyák tranzakcióinak elemzése, ami értékes visszajelzést adhat arról, hogy az adományok valóban a kitűzött céloknak megfelelően hasznosulnak-e. A gyermekétkeztetés és a társadalmi mobilitás kapcsolatának vizsgálatában pedig fő szempont az, hogy a WFP által ingyenesen nyújtott iskolai étkezés mennyire ösztönzi a gyermekeket arra, hogy bejárjanak a tanórákra, illetve, hogy ez milyen hatással van az ő és családjuk későbbi boldogulására.

A Starschema közölte: a budapesti székhelyű cég idén mintegy 20 százalékos bevétel növekedést ért el, amely várhatóan év végére meghaladja a 2,3 milliárd forintot. A cég megrendeléseinek mintegy 70 százaléka a tengerentúlról származik, ügyfelei között van az Apple, a Tesla, a Walt Disney és a Netflix is. A foglalkoztatottak száma idén az egy évvel ezelőtti 150-ről 170-re nőtt – tették hozzá.

A nyilvános elérhető cégadatok szerint a nagy mennyiségű adatok (big data) kezelésével és elemzésével foglalkozó cég árbevétele tavaly nettó 1,89 milliárd forint volt, 2015-ben pedig 1,22 milliárd forintra tett szert. A kft. adózott eredménye tavaly meghaladta a 115,89 millió forintot, az azt megelőző évben 111,09 millió forint volt.

