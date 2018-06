Magyar-ausztrál – Leekens: megértem a szurkolókat

A belga szakvezető irányításával a nemzeti együttes hazai pályán kikapott a kazah (2-3) és a skót (0-1) együttestől is, míg a fehérorosz gárdával múlt szerdán 1-1-es döntetlent játszott Bresztben. A szombati felkészülési találkozón a Groupama Arénában a drukkerek elégedetlenségüknek adtak hangot, s Leekens a hazai szövetség (MLSZ) honlapjának elmondta: hallotta, hogy a szurkolók üzentek neki.

“Ez érthető is, mert eljöttek a meccsre, támogatták a csapatot, viszont nem olyan eredmény született, amilyet szerettünk volna. Higgyék el, önökhöz hasonlóan mi is csalódottak voltunk, hiszen mi is a győzelmekért küzdünk. Éppen ezért mindig azért dolgozunk, hogy sikeresek legyünk és ezzel örömet okozzunk önöknek, szurkolóknak” – idézte a weboldal a 69 esztendős trénert, aki hozzátette: bízik benne, hogy az oroszországi világbajnokságra készülő ausztrálok ellen a pozitívumokat is látta a közönség a csapat játékában. Kifejtette, bízik benne, hogy a drukkerek ősszel is támogatni fogják a csapatot a Nemzetek Ligája összecsapásain.

Mi pedig immár nemcsak a játékot, hanem az eredményt illetően is sok örömet tudunk majd okozni”

– fogalmazott Leekens.

A magyar együttes szeptember 8-án Finnországba látogat, majd három nappal később – zárt kapuk mögött – a görögöket fogadja az újonnan induló sorozatban.

– MTI –

