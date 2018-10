Magukhoz ölelték a fiatalok Krisztust

Komor Csaba református lelkipásztor évek óta szervez regionális református ifjúsági találkozót Nyíracsádon, amihez idén először hagyományteremtő szándékkal csatlakoztak római- és görögkatolikus fiatalok és szervezők is. Így vált felekezetközivé a rendezvény, és kapta meg a F.I.T. nevet. A nagyszerű hangulatú találkozón a helyieken kívül Levelekről, Besenyőről, Hajdúhadházról, Balmazújvárosról, Debrecenből és Nyírábrányból is érkeztek résztvevők.

Budinszki Pál, Lakatos Miklós, Erdei Dávid és Jasku Zsuzsanna Hajdúhadházról érkezett és remekül érezték magukat | Fotó: Kedves Zilahi Enikő

A kora délelőtti órákban a művelődési ház nagytermében mintegy százan fogadták Komor Csaba köszöntését, aki mindhárom felekezet „nyelvén” üdvözölte a megjelenteket: Dicsőség Jézus Krisztusnak, Dicsértessék a Jézus Krisztus, Áldás, békesség!

„Öleljétek magatokhoz Krisztust!”

Ez volt az idei találkozó mottója, ami köré fonták a szervezők a nap tartalmi fonalát. Tatai Zoltán görögkatolikus segédlelkész vezette a napindító imát, majd arra hívta fel a hallgatók figyelmét, hogy lelki életünk építéséhez már fiatalon hozzá kell kezdeni, hogy az később mindinkább kiteljesedhessen.

Fazekas Enikő, Pünkösd Petra, Fazekas Anita, Matil Annamária és Váczai Fanni örültek a találkozónak | Fotó: Kedves Zilahi Enikő

Az imagondolatok után igazi lélekemelő élményt nyújtott, hogy a teremnyi fiatal egy emberként mondta a Miatyánkot. A napindító imát követően Komor Csaba közös éneklésre hívta a fiatalokat, s arra biztatta őket, hogy bátor, tiszta szívvel fogadják az énekek szövegét. – Merjünk énekelni, mert ez is az imádság egyik formája. A mai nap célja, hogy megérezzük közösen Krisztust, és tudjuk felfedezni egymásban, hogy mi összetartozunk – mondta a lelkipásztor, aki után Nemes Vitold hajdúböszörményi lelkész beszélt Jézus Krisztus összetartó erejéről.

Bejárták a templomokat is

A délelőtt első részének zárásaként Eiben Tamás római katolikus plébániai kormányzó a nap mottójának üzenetét fejtegette a hallgatóságnak. Fiatalos lendülettel, az ifjúság számára könnyen érthető példákon keresztül magyarázta el, miért programadó az ember életében a nap mottója. Vetítéssel egybekötött előadását a következő gondolatokkal zárta. – Istent nem ok nélkül nevezzük Mindenhatónak. Egy dolgot azonban ő sem tud: nem szeretni! Az ember Jézus az, aki hordozza magában a titkot, vagyis Istent. Segítsük egymást abban, hogy minél jobban követhessük Krisztust – hangzottak Eiben Tamás szavai. A délelőtt második részében templomjáró akadályversenyen vettek részt a fiatalok, ahol csoportokban járták be a római-, görög- és református templomot is.

– Kedves Zilahi Enikő –

