Magnézium: divat, vagy tényleg szedjük?

A reklámok között gyakran találkozunk a magnéziumkészítmények szedésére buzdító kisfilmekkel. Vajon tényleg szükségünk van rájuk? A magnézium az egyik legfontosabb ásványi-anyag az emberi szervezet számára, az alacsony magnéziumszint okozta problémákról és a magnéziumpótló készítményekről egyre többet hallunk. Dr. Bajnok Éva endokrinológus szakorvost a nosalty.hu kérdezte, hogy miért fontos ez az ásványi anyag, mikor, kinek és hogyan szükséges pótolni.

A magnézium szerepe

Hatása az emberi szervezetben rendkívül sokoldalú, fontos funkciót tölt be az agy-, szív-, izom-, és idegműködés szabályozásában, a csont szerkezeti felépítésében. Hiánya sok betegséggel és tünettel összefüggésbe hozható, többek között a magas vérnyomással, vesekövességgel, székrekedéssel, izomműködési zavarokkal és fejfájással.

375 milligramm naponta

Hazánkban a felnőtteknek ajánlott napi magnéziumbevitel átlagosan 375 milli­gramm. Ez az érték életkor és nemek szerint eltérő, és a stressz, az alkoholfogyasztás, az intenzív sport, a várandósság és a szoptatás is befolyásolja. Fontos megjegyezni azt is, hogy a bevitt magnézium 25–75 százaléka szívódik csak fel. A magnéziumhiány jellemzően aluldiagnosztizált, előfordulása körülbelül 2 százalék, a lappangó esetek aránya azonban egyes betegcsoportokban akár 80 százalék is lehet. A lakosság mintegy fele a szükséges mennyiségnél kevesebb magnéziumot fogyaszt.

A hiány okai és tünetei

Kialakulásának oka lehet a friss növényi alapanyagokat nélkülöző étrend, de akár a cukorbetegség is, illetve a fokozott igény ellenére csökkentett bevitel: pl. terhesség, erős izzadással járó sporttevékenység, hányás, hasmenés esetén, vesebetegség, egyes gyógyszerek, pl. vízhajtók szedése és genetikai tényezők. Fontos leszögezni, hogy magnéziumkészítmények szedése az alábbi esetekben javasolt: igazolt magnéziumhiány, terhességi magas vérnyomás, ritmuszavar, asztma, migrén, Cluster-típusú fejfájás, székrekedés, illetve bizonyos fokozott kockázatú csoportok esetén, például gluténérzékenység, cukorbetegség, csontritkulás, szoptatás, krónikus hasmenés, vérhígítók szedése.

A magnéziumkészítmények általában nem alkalmasak betegségek megelőzésére, az immunrendszer erősítésére vagy az egészség megőrzésére. A természetes magnéziumpótlás azonban az egészségre gyakorolt pozitív hatásai miatt mindenkinek javasolt.

Kiváló magnéziumforrások a teljes kiőrlésű gabonafélék, a zöld leveles növények, a rostban gazdag ételek, a tojás és az olajos magvak. A magnéziumtartalmú készítményekkel szedésével kapcsolatban kérjük ki kezelőorvosunk véleményét, mert ha nincs rá szükségünk, akkor szedése felesleges pénzkidobás.

