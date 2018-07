Magas a csalánfélék pollenkoncentrációja

A közegészségügyi intézet tájékoztatása szerint az allergén gombák spóraszáma elérheti a nagyon magas szintet is – tették hozzá.

Az Országos Közegészségügyi Intézet Facebook oldalán kitért arra is, a pázsitfűfélék virágporának koncentrációja várhatóan alacsony-közepes lesz, de helyenként elérheti a magas szintet. A pázsitfűfélékre érzékeny allergiások figyelmét felhívták arra is, hogy a hirtelen kialakuló zivatarok során roncsolódó pollenszemek esetenként asztmatikus tüneteket is kiválthatnak.

Az útifű virágpora alacsony-közepes koncentrációban lehet jelen. A lórom, a libatopfélék, valamint a kevésbé jelentős allergének közül a hárs és a kenderfélék pollenkoncentrációja általában alacsony marad – olvasható a tájékoztatóban.

– MTI –

