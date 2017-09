Magabiztosan, megérdemelten győzött a Loki

Az OTP Bank Liga 8. fordulójában a DVSC a DVTK-t látta vendégül a Nagy­erdei Stadionban. A keleti derbi jó iramú, változatos, olykor parádés mérkőzést hozott, amit végül a cívisek nyertek 3–1-re. Tőzsér Dániel, a debreceniek csapatkapitánya most gólt nem szerzett, viszont remekül irányította a középpályáról a társakat, így elévülhetetlen érdemeket szerzett a diadalban.

Nem csak a DVTK ellen megy jól a Lokinak, hanem mostanában mindegyik csapat ellen, hiszen szervezett és tudatos a játékunk.”

– Az egész gárda tudja, hogy mit akar, ez pedig látszik a játékunkon. Ennek a szervezettségnek köszönhető az eredményesség – reagált Tőzsér a felvetésünkre, miszerint a DVSC-nek nagyon fekszik a Diósgyőr játéka, hiszen a Debrecen régóta oda-vissza veri a miskolci alakulatot.

Íme, a Loki harcosságának jutalma! Debrecen - A DVSC végig lendületesen futballozott és egy pillanatra sem adta fel a DVTK elleni meccset. Két jó formában lévő együttes adott egymásnak randevút szombaton este a Nagyerdei Stadionban: a dobogó legalsó fokán álló Diósgyőr a legutóbbi két mérkőzését meggyőző focival megnyerő Lokihoz l... Tovább a cikkhez

Átlag felett mindenki

– Hamar vezetést szerzett a vendégcsapat, annál a szituációnál egyszerűen rosszul helyezkedtünk, s ezt kihasználták. A diósgyőri előny cseppet sem tört meg bennünket, addig is volt helyzetünk, tudtuk, utána is lesznek. A hátrány ellenére tudtuk, mit akarunk játszani, és azzal is tisztában voltunk, hogy ez működni fog. S ez beigazolódott, hiszen a vendégek találata után néhány perccel Varga Kevin egy parádés góllal egyenlített – fogalmazott Tőzsér, majd folytatta.

© Fotó: Kovács Anikó

Úgy gondolom, magabiztosan és megérdemelten nyertük meg ezt a mérkőzést.”

– Volt szakasza a meccsnek, amikor a Diósgyőrnél volt többet a labda, próbálgattak beívelgetni, ám igazából ez nem jelentett veszélyt a kapunkra. Sőt, igazából feküdt nekünk a DVTK labdatartó játéka. Abszolút jól védekeztünk, szervezettek voltunk, s ennek köszönhetően a pályán területek nyíltak meg előttünk, így gyors támadóinkkal lekontrázhattuk őket. Ezen a találkozón mindenki átlag felett teljesített a csapatunkból. Kiemelendő, hogy Varga Kevin a gólja és gólpassza mellett mindig megjátszható volt. Való igaz, kisebb időszakokra azért el-eltűnt, de egy olyan fiatal játékosról beszélünk, akinek ez volt a harmadik NB I-es mérkőzése. Mindenesetre, le a kalappal Kevin produkciója előtt.

HAON-ÉLŐ - DVSC vs. DVTK 3-1 (1-1) Debrecen, Miskolc - A labdarúgó OTP Bank Liga NB I. 2017/2018-as szezonjának 8. fordulójában a Debreceni VSC csapata a Diósgyőri VTK-t látta vendégül szombaton 18.00-tól a Nagyerdei Stadionban. Az összecsapásról élőben tudósítottunk portálunkon! Labdarúgó OTP Bank Liga NB I, 8. ford... Tovább a cikkhez

Megyei derbi következik

Nagy várakozás előzi meg a 9. fordulót a Hajdúságban, hiszen a Loki a Balmazújváros vendégeként lép pályára a hét végén. – Minden meccsen úgy lépek pályára, hogy győzni szeretnék. Ez a Balmazújváros ellen is így lesz. Egyébként nem lesz egyszerű mérkőzés a megyei derbi. Felpaprikázott hangulatot várok, már csak a két város közelsége miatt is. Biztos vagyok benne, ellenünk meg akarják mutatni, hogy képesek a meglepetésre. Ha ugyanilyen szervezetten és elánnal játszunk, mint a DVTK ellen, akkor nem lehet probléma – beszélt a hétvégi meccsről Tőzsér Dániel.

HBN–KZS

VISSZA A KEZDŐOLDALRA