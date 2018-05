Magabiztosan győztek a Gladiátorok a keleti rangadón

Történetük során harmadik alkalommal vívott meg egymással a két csapat, eddig mindegyik találkozót Hajdú-Bihar megyében rendezték. A remek futballidő remek hazai játékkal párosult. A Gladiátorok már az első támadásukat pontokkal zárták Boruzs Kevin 25 yardos elkapásának köszönhetően. Szabó Lajos extrája sikeres volt (7-0). A borsodiak válaszoltak: bár meggyűlt a bajuk a cívisvárosiak védelmével, egy mezőnygóllal azért szépítettek (7-3). Ezek után viszont nem termett sok babér a vendégeknek. A második negyedben gyakorlatilag eldöntötte a találkozót a Gladiators. A továbbra is kiváló formában játszó Molnár Gábor ismételten parádés teljesítményt nyújtott. Először Szabó Bálintnak dobott újabb hatpontost érő TD-t, majd másodjára Boruzs kapott kiváló labdát a debreceni irányítótól. A második touchdown után viszont ritka pillanatnak lehetett szemtanúja a közönség: Molnár fél térdre ereszkedve dobott Németi Somának egy kétpontost érő passzt (22-3). Ezután gyorsan visszaszerezte a malacbőrt a hazai gárda: Gál Kristóf halászta le a levegőből a Renegades irányítójának átadását. Az arany-feketék ezt kihasználták Roják Richárd futásával. Szabó Lajos pedig az extrát is belőtte, 29-3-mal vezettek a hazaiak a szünetben.

Fotó: Szolnoki Annamária

A folytatásban továbbra is a cívisvárosiak akarata érvényesült, Boruzs újabb elkapásával tovább nőtt a különbség a két csapat között (36-3). A végeredményt az utolsó negyedben Szabó Lajos állította be egy mezőnygóllal, ami egyben érvénybe léptette a mercy rule-t is, így elindult a futóóra. A Gladiators sorozatban harmadik a harmadik meccsét nyerte, 39-3-ra verte el a Miskolc Renegades-et.

A támadósorban Molnár Gábor és az elkapók továbbra is kiváló egyensúlyban dolgoztak, akik mellett Roják Richárd is magabiztos teljesítményt nyújtott, hiszen 100 yard feletti futómennyiséget termelt és egy touchdownt is összehozott. A védelem produktuma is megsüvegelendő, hiszen Kis Lóránt ismételten fontos szerelésekkel vétette észre magát, de Fülep Csaba is kétszer szerelte az irányítót.

„Örülök annak, hogy ismét nyertünk, de a támadósor akadozott, blokkokat rontott el, több szituáció felismerése is elmaradt, így még messze vagyunk attól, amit meg szeretnénk valósítani” – értékelt Szűcs Botond vezetőedző. – „Ismét sikerült a fiataloknak játéklehetőséget adnunk, ami nagyon fontos, mert így élesben is gyakorolhatják a tanultakat. Emellett a rutinosabb rókák is pihenhetnek, illetve a kevés tapasztalattal rendelkező játékosok is fejlődhetnek. Most nincs sok időnk a következő meccsig, de mindenképp győzni akarunk az Eagles 2 ellen is idegenben.”

A Gladiators következő mérkőzése május 20-án lesz a TD Store Eagles 2 otthonában.

– Debrecen Gladiators –

Gladiators-Miskolc Renegades 39-3 (7-3, 22-0, 7-0, 3-0)

Gladiators pontszerzők: Boruzs Kevin 3 TD, Roják Richárd, Szabó Bálint 1-1 TD, Szabó Lajos 1 FG, Németi Soma 1 PAT, Szabó Lajos 4 XP.

