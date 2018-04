Magabiztos győzelmével kiharcolta a bennmaradást a DEAC

Debreceni oldalról Dallas Lauderdale, míg a vendégeknél Toney McCray nem tudta vállalni a játékot sérülés miatt. Bognár Kristóf kettő plusz egyes akciójával indult a találkozó, melyre Dukics válaszolt egy közelivel. A negyed feléig fej-fej mellett haladtak a csapatok, ám ekkor Jones, majd Martinics is betalált távolról, a DEAC pedig egy 15-0-s rohanást repesztett (20-7). Nem esett össze a MAFC, és Dukics vezérletével pillanatok alatt felzárkózott hat pontra. A játékrész végén Velkey hozott lendületet a padról, álompasszát Armwood zsákolta be hatalmas erővel, így ismét lendületbe jöttek a hajdúságiak, és újra kétszámjegyűre növelték előnyüket.

A második negyed elejét nagyon meghúzta a DEAC, 39-24-es állásnál Garai Péter magához is hívta övéit. A rövid fejmosás jót tett a műegyetemistáknak, Amin Hot vezérletével újra látótávolságon belülre kerültek, de csak rövid ideig tudták lelassítani a hazaiakat. Berényi Sándor tanítványai saját játékukat tudták játszani, stabil védekezés után villámgyors támadásokat vezettek, Armwood kosarával pedig már húsz volt közte (52-32). A nagyszünetig valósággal átgázoltak ellenfelükön Molnár Andrásék, és gyakorlatilag el is döntötték a mérkőzés, és a bentmaradás sorsát.

A fordulás után volt tartása a MAFC-nak, okos játékkal visszajöttek 20 ponton belülre, ráadásul a hazaiak érthetetlen módon kissé türelmetlenné is váltak. Elhamarkodott dobásokkal, buta faultokkal és rengeteg reklamálással mindent megtettek annak érdekében, hogy felhozzák ellenfelüket, a fővárosiak pedig köszönték szépen, és 16 ponttal meg is nyerték a negyedet. A záró felvonásban már tízen belülre is került a MAFC (80-71), Berényi Sándor vissza is küldte kezdőcsapatát. Helyre állt a világ rendje, lehiggadtak a debreceniek, és végre azt játszották, amit tudnak, lendületes támadások végén nagyszerűen járt a labda. Az utolsó percekre az addig kevesebbet játszók is lehetőséget kaptak, a borzasztó harmadik negyed ellenére pedig végül magabiztosan nyert a DEAC, ráadásul Molnár András ziccerével a százpontos álomhatárt is átlépték. A cívisvárosiak így újoncként az utolsó fordulótól függetlenül bebiztosították jövő évi tagságukat az első osztályban.

– deacbasket.hu –

DEAC-MAFC 103-80 (31–20, 33–17, 16–32, 23–11)

DEAC: Jones 15/3, MARTINICS 16/6, LILOV 18/12, BOGNÁR 16/3, ARMWOOD 21 Csere: Velkey 4, Kósa, Farkas A., Molnár A.10/3, Opre 2, Lajsz, Kozák 1

Edző: Berényi Sándor

MAFC: Fodor 4/3, HOT 23/6, Misek 6/3, Cvetkovics 9/3, Dukics 16/9 Csere: Lakosa 4, Lakits 5, Peringer 3, Katona 9, Siklós 1

Edző: Garai Péter

Debrecen, 1000 néző. V: Földházi, Jakab, Mészáros

Berényi Sándor: – Nehéz nem a harmadik negyedre gondolni, ahol valahogy nem voltunk ott fejben, és visszaengedtük a MAFC-ot a mérkőzésbe. Talán nem is szabad ezzel foglalkoznunk, lényeg, hogy sikerült kiharcolnunk a bentmaradást. Jövő héten a Jászberény ellen a tizedik hely lesz a tét, mostantól erre kell koncentrálnunk.

Garai Péter: – Nem kezdtünk rosszul, azonban az első negyed közepén megváltozott a játék képe, amire nem megfelelően reagáltunk, és nagy lett a különbség a két csapat között. Pozitívum, hogy volt tartásunk, és hogy a fiatalok is komolyan hozzá tudtak tenni a teljesítményünkhöz.

