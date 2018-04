Magabiztos győzelmet aratott a DEAC Érden

Hasonló cipőben jártak a házigazdák is: néhány játékosuk nekik sem tudott játékra jelentkezni, de így is voltak bőven rutinos és jó játékosok a keretükben. A mérkőzés tétje sem volt kicsi: az ezüstérem volt a tét: minden adott volt tehát egy jó floorball mérkőzéshez.

A találkozó kisebb csúszással tudott kezdődni, amely a hazaiaknak esett rosszabbul. A debreceni csapat az első percektől fogva aktívabb volt, amikor pedig kellett, Dorogi Kristóf jól végezte dolgát. Az első játékrész derekán szerezte meg a vezetést a debreceni csapat Varga Gergő jóvoltából, majd Balogh Richárd a mérkőzés egyik legszebb gólját lőtte. Nyisztor Szabolcs találatával már hárommal ment a DEAC, a játékot is jól kontrollálta a cívisvárosi csapat. A szünet előtt Varga Gergő ismét bevette az érdiek kapuját (0:4), kiváló első harmad volt az egyetemisták mögött .

A megnyugtató előny ellenére nem eresztett le a hajdúsági csapat a második etapban sem.

Fotó: DEAC

Egy kapu előtt kavarodásnál Tóth Ádám szépített, de gyorsan volt erre válasz: Nyisztor Szabolcs is óriási gólt akasztott a hosszú felsőbe (1:5). A folytatásban igyekeztek több zavart okozni a házigazdák, több volt a szabálytalanság, így a kiállítás is. Ebből az adok-kapokból is a debreceniek jöttek ki végül jobban: Pál Lóránt egy szép emberelnytös gólt szerzett (1:6). Jól ment az egész csapatnak, Dorogi Kristóf lehúzta a rolót, a védők is jól állták a sarat, a támadók pedig eredményesek voltak.

A záró húsz perc is tartogatott még szép pillanatokat. Hamar újabb gólt ünnepelhetett a DEAC Varga Gergőnek köszönhetően (ez a találat is biztosan benevezhet bármelyik gólszépszégversenybe). Hojcska Péter is szépen készített elő Szalóki Nándornak, így már 8:1-re vezetett a debreceni csapat. A krokodilok Holdonner Milán révén zárkóztak, ám a slusszpoén az utolsó másodpercre maradt: székely gólnak örülhettek a debreceniek, hiszen Nyisztor Szabolcs és Pál Lóránt együtt folytatott le egy szép kontrát, melyet utóbbi játékosunk értékesített.

A mérkőzésről Hojcska Péter, a DEAC védője így vélekedett. „Teljes mértékben meg vagyok elégedve a csapat teljesitményével és örülök,, hogy azoknak akik eddig nem feltétlen gyártották a gólokat, most sikerült jó időben betalálniuk és ezzel a pszichológiai csatát a mi oldalunkra billenteni. Szintén emlitésre méltó, hogy nem vettük fel a krokik stilusát és nem mentünk bele olyan párharcokba, amikben rutinból megvertek volna minket, illetve, hogy a szezonban mi vagyunk az egyetlen csapat aki 100 gól alatt kapott és ez a tegnapi védekezésünkün is látszott. Remekül uraltuk a labdát és nem adtunk felesleges helyzeteket az ellenfélnek.”

A szezon egyik legjobb játékát mutató DEAC magabiztos győzelmével szinte a nyakában érezheti az ezüstérmet, ám még két további mérkőzés mindig vár a csapatra: pénteken Dunaújvárosban, vasárnap Kazincbarcikán meccselnek az egyetemisták.

Férfi OB II, 12. forduló (halasztott mérkőzés):

Dunai Krokodilok – Debreceni EAC 2:9 (0:4, 1:2, 1:3)

Érd, Batthyányi Sportcsarnok, 30 néző Vezette: Görög Tamás, Tóth Krisztián

– DEAC –

