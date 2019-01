Madár: idén is lesz Bocskai

Idén kerül sor hatvanharmadik alkalommal az igen nagy hagyományokra visszatekintő Bocskai István Nemzetközi Ökölvívó Emlékversenyre. Ahogyan azt a hazai bokszbarátok már megszokhatták, a rendkívül népszerű viadalt mindig februárban rendezik meg Debrecenben. A mostani verseny előtt azonban szokatlanul nagy a csend, sőt olyan pletykákat is hallottunk, hogy ebben az évben nem lesz Bocskai az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban.

A Napló megkereste Erdei Zsoltot, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnökét, és rákérdezett a viadalra.

“Rajta vannak”

– Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy legyen Bocskai Emlékverseny az idén is, nem tartom valószínűnek az ellenkezőjét – mondta az egykori klasszis öklöző. – A bokszsport minden résztvevőjének ez egy nagyon fontos verseny, azon dolgozunk, hogy ez idén is megvalósuljon. Azonban a pénzügyi biztosunk jóváhagyása szükségeltetik mindenhez, ezért a szervezés most lassabban megy. Ettől függetlenül ütjük-vágjuk a vasat, már huszonnégy ország jelezte részvételi szándékát, úgyhogy ez ebben az évben is nagyszabású rendezvény lesz.

Szó sincs tehát arról, hogy idén elmaradna, csak a szervezési folyamat most lassabb, több időt vesz igénybe”

– fogalmazott “Madár”.

Mint ismert, a hazai felnőtt ökölvívásnak két kiemelkedő eseménye van minden évben, az egyik a Papp László Országos Bajnokság, a másik pedig kétségkívül a debreceni Bocskai-emlékverseny.

Tavaly februárban 22 országból 178 versenyző tette tiszteletét, és a televízió is rendszeresen közvetít a cívisvárosi helyszínről.

TN

