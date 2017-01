Ma van a magyar kultúra napja

A magyar kultúra napját 1989 óta ünneplik január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be Szatmárcsekén a Himnuszt.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen ökumenikus istentiszteletet tartanak a református templomban. A megemlékezésen beszédet mond Kósa Ferenc Kossuth-díjas filmrendező, a műsorban – a hagyományoknak megfelelően – Csikos Sándor színművész szavalja el a Himnuszt, majd a Debreceni Ady Endre Gimnázium Leánykarának műsorát hallgathatják meg a résztvevők. Az eseményen átadják a Kölcsey-emlékplakettet: az elismerést az a magyar művésztársadalom azon képviselői kaphatják meg, akik életművükkel és tevékenységükkel nagyban hozzájárultak a hazai és az egyetemes kultúra gazdagításához. Az ünnepség folytatásaként koszorúzást tartanak a szatmárcsekei református temetőben Kölcsey Ferenc síremlékénél.

Az Együtt szaval a nemzet című rendezvénynek idén a ceglédi Református Nagytemplom, valamint a város főtere ad helyet. A program idén is a Himnusz versszakaival indul, majd a reformáció évéhez kapcsolódva Füle Lajos Tégy, Uram, engem áldássá című versével, valamint a Kossuth-nótával folytatódik. A rendezvényt rendhagyó módon Kossuth Lajos 1848. szeptember 24-én elmondott híres ceglédi toborzó beszéde zárja. A szavalatokat 2017-ban is Jordán Tamás színművész és rendező vezényli, a rendezvény a Youtube videómegosztó portálon, valamint a közmédiában is követhető.

A Magyar Drámaíró Verseny eredményét is vasárnap hirdetik ki Budaörsön, a Latinovits Színházban. Szombat este sorsolták ki az idei verseny témáját: Az igazságügyi rovartan című cikk alapján ír vasárnap reggel 8 óráig Mezey Katalin, Pataki Éva és Szabó T. Anna. A próbák vasárnap 10 órakor kezdődnek, a darabokat 19 órakor láthatják a nézők a Budaörsi Latinovits Színházban. A verseny különlegessége a nyilvánosság: az érdeklődők a próbafolyamatot is végigkövethetik. A legjobb előadásról a közönség szavazatai döntenek.

Budapesten a Fővárosi Nagycirkuszban díszelőadással, a Pesti Vigadóban pedig díjátadással ünneplik a magyar kultúra napját. Beszédet mond Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár és Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Átadják a Csokonai Vitéz Mihály- és a Márai Sándor-díjat, a Minősített Közművelődési Intézmény Címet, a Könyvtári Minőségi Díjat, valamint a Minősített Könyvtár Címet.

Szegeden a Besenyi Ferenc Művészeti Díjakat, Debrecenben Debrecen Kultúrájáért Alapítvány elismeréseit adják át. Ezen a helyszínen és Székesfehérváron kiállítások is nyílnak.

– MTI –

