Nyíradony VVTK–Berettyóújfalui SE 3–2 (2–1)

100 néző. Vezette: Dobi Zs. (Csiszár K., Hajdú I.)

Nyíradony VVTK: Bákonyi N.–Szűcs Z., Kerecsen J., Nagy A. (Erdős B.), Gyurina J., Papp N. (Takács A.), Furó Zs. (Bara M.), Nagy G. (Gerghel E.), Vasas T. (Gáll F.), Lakatos B., Kiss I. Edző: Antal István

Berettyóújfalui SE: Kiss G.–Kardos I., Békési D. (Ékes G.), Nagy B., Csordás J., Moga E. (Kártik Zs.), Jancsó A., Ertsey Zs., Sándor Sz., Nagy R., Nagy I. Edző: Szitkó Róbert

Gól: Nagy A. (2), Kerecsen J., illetve Csordás J., Nagy I. Jók: Szűcs Z., Nagy A. (A mezőny legjobbja), Gyurina J., Furó Zs., illetve Csordás J., Nagy I. Ifi: 3–0

Antal István: Nagyon nehezen tudtuk feltörni a céltudatos futballt játszó ellenfél védelmét, de a helyzetek és a mérkőzés összképe alapján megérdemelten nyertünk.

Szitkó Róbert: Ma tettünk azért, hogy ponttal távozzunk Nyíradonyból, és legalább annyi helyzetünk volt, mint az ellenfélnek, de jelenleg a szerencse sem áll a mi oldalunkon. Jövő héten muszáj 3 pontot szereznünk, mert az sokat lendítene a csapaton.

DVSC II.–Hosszúpályi SE 12–0 (4–0)

50 néző. Vezette: Nagy T. (Muszka Z., Rosu R.)

DVSC II.: Szalánczi Z.–Bencze D., Zsóri D., Kuti K. (Molnár M.), Bárány D., Nikitscher T., Damásdi A. (Tonhaizer F.), Bényei B. (Lakatos B.), Nagy K., Tüzes Zs. (Szutor T.), Gafouroglou A. (Krajcsó K.) Edző: Fikker Ferenc

Hosszúpályi SE: Almási J.–Botos S., Kiss A. (Balogh R.), Szabó P., Rostás K., Rostás G. (Varga Cs.), Tatár E., Lakatos K. (Erdei Z.), Bagi T., Nagy Zs. (Lábas L.), Dobi Z. Edző: Selyem Nándor

Gól: Bencze D., Zsóri D. (5), Molnár M., Bárány D.(3), Nagy K., Kuti K. Jók: mindenki, illetve senki Kiállítva: Rostás K. Ifi: 8–3

Fikker Ferenc: Egy jó kezdés, amihez hozzájött az is, hogy az ellenfél emberhátrányba került. Sikerült jó ütemben végrehajtani a támadásokat, a cserék jól álltak be, és a második félidőben is hajtottak a fiúk, szóval meg vagyok velük elégedve.

Selyem Nándor: Nem, hogy megnehezítettük az ellenfél sikerét, inkább hozzásegítettük egy gólzáporos győzelemhez. Sajnos már az ötödik percben emberhátrányba kerültünk egy fegyelmezetlenség után. Az első félidőben még tartottuk magunkat, viszont a másodikban hitehagyottan játszottunk. Szakosztályunk részvétét fejezi ki Gáll András családjának. Nyugodjon békében!

