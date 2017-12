Ma már népbetegség a gyermekkori elhízás

Habár a karácsony elmúlt, még előttünk a szilveszter. Az ünnepi étkezéseknél a szülők többsége engedékenyebb, mint az év többi részében, nem szabad elfeledkezni arról, hogy a kisgyermekek tápanyagigénye merőben eltér a felnőttekétől, ezért az év végi ünnepekkor sem ehetik ugyanazt, mint a család többi tagja. Aggasztó tény, hogy az 1-3 éves gyerekek a maximálisan ajánlott cukormennyiség több mint másfélszeresét fogyasztják minden nap, az ünnepi időszakban pedig tovább emelkedik ez a szám.

A két év alatti magyar kisgyermekek ötöde potenciálisan túlsúlyos vagy elhízott, az élet első 1000 napjában kialakult állapot pedig felnőttként is súlyos egészségügyi problémákat, például szív- és érrendszeri megbetegedéseket vagy cukorbetegséget okozhat. Az elhízás és a cukorbetegség megelőzéséért már a fogantatás pillanatától sokat tehetnek a szülők, ugyanis a kismama táplálkozása nagymértékben befolyásolja a születendő gyermek felnőttkori egészségét.

„Jól mutatja a szülők figyelmetlenségét az is, hogy ma már nemcsak a felnőttkori, hanem a gyermekkori elhízás is egyre nagyobb problémát okoz: jelenleg 41 millió, ötévesnél fiatalabb gyermek túlsúlyos vagy elhízott világszerte, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint pedig ez a szám 2025-re megduplázódhat” – mondta Kubányi Jolán, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke. A szakember hangsúlyozta azt is, hogy az év végi mértéktelen csokoládé- és cukorfogyasztás nemcsak többletkalóriát jelent, hanem akár székrekedést is okozhat, gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt, így fontos a mértéktartás.

HBN

