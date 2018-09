Ma már nem csak agrár

Az elnevezés egyértelműen mutatja a tartalom változását. Ahhoz azonban kétség sem fér, hogy bármelyik évet, évtizedet nézzük is, a debreceni iskola mindig a kor agrártudománya színvonalának csúcsát képviselte tudásban, technikában, technológiában. Életképes volt, jövőbe mutató maradt, ezért fejlődött. Először csak a térségből, majd a Tiszántúlról és a Partiumból, idővel a Kárpát-medencéből, mára pedig jószerivel a világ számos pontjáról érkeznek hallgatók, illetve mennek innen tanárok vendégprofesszornak.

Az „Agrár” története, jelentősége azonban nem ilyen egyszerű, hanem önmagában is figyelemre méltó fejlődési pálya. Az iskola mindig is élen járt az innovációban, az adott gazdasági környezethez igazodó újításokban. Ennek egyik ékes példája az akkori Agrártudományi Centrum vezetőjének, prof. dr. Nagy Jánosnak bő egy évtizeddel ezelőttre tehető egyetemi rektori időszakában elindított változás. Nevezetesen: az egyetem szorosabbra fűzte a kapcsolatát a gazdaság résztvevőivel, azokkal együtt alakította ki például az oktatás szerkezetét, a tananyagot, mi több, a nagy tapasztalatú mérnökök katedrát is kaphattak.

Ezt az utat az egyetem következő rektorai is követésre érdemesnek tartották. Ők a lehetőségekhez, igényekhez mérten teljesítették ki, teljesítik ki az „Agrárról” indult képzési formát. A jó példának természetesen híre megy, és ma már ott tartunk, hogy a Debreceni Egyetemnek ez a képzési metódusa nemcsak a hazai, hanem az Európai Unióban is meghonosításra szolgáló felsőoktatási példa.

– Kovács Zsolt –

