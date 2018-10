Pentafrost SE–Egyeki SBSE 3–2 (1–1)

100 néző Vezette: Percze Zs. (Búzás A., Szombathy Zs.)

Nyírmártonfalva: Sándor K. – Bodnár S., Tóth T. (Szemán Be.), Szemán Ba. (Szakály P.), Kiss G. (Havrilla I.), Tóth 2T., Dobrai G. (Bálega Cs.), Jónizs A. (Mezei S.), Tóth G., Konyári S. (Szemán T.), Szemán N. Edző: Konyári Sándor.

Egyek: Kalóz I. – Farkas L., Zsólyomi D., Farkas Z., Farkas Cs. (Balogh M.), Len Sz., Torma S., Illés J., Len Á., Csala R., Újvári K. Edző: Farkas Zoltán.

Gól: Kiss G.(2), Tóth G., illetve Farkas Cs., Len Sz. Jók: Kiss G., Tóth T., Tóth G., illetve Farkas L., Zsólyomi D., Len Á. Kiállítva: Illés J. Ifi: 8–0.

Konyári Sándor: Küzdelem, akarás, feszültség – ez jellemezte a mai mérkőzést. A végén a kiállítás kicsit minket zavart meg, igaz, ebben benne volt a sok változtatás is. Nehéz ilyen meccsen beállni, felvenni a ritmust, de azért mindenki a legjobbját próbálja nyújtani hétről hétre. Ameddig ilyen marad a hozzáállás, az eredmények sem fognak elmaradni.

Farkas Zoltán: Én úgy érzem, végig a mi akaratunk érvényesült. Egy teljesen igazságtalan eredmény született. Igazából a pontrúgásokból szerzett gólokon kívül két kapura lövésük volt a hazaiaknak, ameddig mi rúgtunk kettő kapufát, és kétszer is egy az egyben vezettük a labdát a kapusra. az önmagáért beszél, hogy az hetvenötödik perctől tíz emberrel játszottunk, mégis beszorítottuk a hazaiakat, sőt, egyik gólunkat akkor rúgtuk, de sajnos a futballtörvény ismét büntetett bennünket. Összességében úgy gondolom, mi voltunk a jobb csapat, de a szerencse a hazaiak mellé állt. Most jönnek a hazai mérkőzések, remélem, elindulunk fölfelé, mert ez a napnál is világosabb, hogy sokkal jobbak vagyunk annál mint, amit a helyezésünk mutat. Ma egy picit elragadtattam magam, ez picit befolyásolta a mérkőzést, úgy gondolom, többé nem leszek ilyen.

