Luxus, divat, szerencsejáték: így él most 7 népszerű milliomoscsemete

A BrightSide cikke olyan milliomoscsemetéket mutat be, akiknek szülei a világ leggazdagabbjai és leghíresebbjei között vannak. Nézzük, hogyan boldogulnak az ifjoncok a nagybetűs életben!

1. Ben Ford, Harrison Ford és Mary Marquardt gyermeke

Harrison Ford fia sohasem álmodott arról, hogy világhírű színész lesz belőle – az ő életcélja, hogy bekerüljön a Red Michelin Guide-ba, amely a három Michelin-csillagos éttermeket listázza. Ezért, miután felnőtt, Ben megnyitotta saját éttermét Los Angelesben, és még egy receptkönyvet is írt. Természetesen édesapja is támogatta, és támogatja még most is, hiszen Harrison rendszeresen részt vesz fia jótékonysági akcióiban – például hajléktalanoknak készít ételeket.

Ben apjától örökölte főzőszenvedélyét. Egyszer a család Hawaii-n vakációzott, ahol Ben látta, hogy sütnek meg egészben nyárson egy malacot. Ennek hatására 1999-ben megnyílt saját éttermében egészben sütött állatokat is felszolgált. Abban az időben ez volt az egyetlen ilyen hely egész Kaliforniában.

2. Isabella Cruise, Tom Cruise és Nicole Kidman gyermeke

Isabella, Cruise és Kidman örökbe fogadott lánya szülei válása után elhagyta az Egyesült Államokat, és Londonba költözött. Nem kisebb iskolában, mint a Vidal Sassoon Akadémián lett belőle fodrász, de munkája során arra törekedett, hogy ne használja híres szülei vezetékneveit.

Isabella Cruise (jobb szélen) édesapjával egy baseballmeccsen 2009-ben | Fotó: AFP / Gabriel Bouys

Manapság Isabella megpróbál több lábon is állni: életre hívott egy pólókollekciót, aminek darabjait saját kézzel készíti – egy belőlük pedig 85 dollárba (nagyjából 23 ezer forintba) kerül. A lány emellett saját pólómárka beindítását is tervezi.

3. Chaz Bono, Cher és Sonny Bono gyermeke

Chaz Bono lánynak született, szülei pedig Chastitynek nevezték el. Chastity 2008-ban elhatározta, hogy nemátalakító műtétet hajtat végre saját magán. Kipróbálta magát a zenében, fel is vett egy albumnyi anyagot, de rájött, hogy ez nem igazán az ő világa, így ügyvéd lett belőle.

A felismerés, hogy ő más, mint a többiek, 13 éves korában érte el őt. Később Chaz könyvet is írt, amiben tapasztalatairól számol be.

Fotó: AFP / Valerie Macon

Manapság aktívan részt vesz különféle társadalmi kérdések megvitatásában, védi az LGBT-közösség jogait, és könyveket is megjelentet ebben a témában. Ezek mellett belevágott színészkarrierjébe is: 2017-ben például az American Horror Story című sorozat hetedik évadában is szerepet kapott.

4. Jaden Smith, Will Smith és Jada Pinkett Smith gyermeke

Apjához hasonlóan a Smith-család legidősebb fiúgyermeke, Jaden is a színészi pályát választotta. Will és Jaden több közös filmet is forgatott együtt, játszottak például a Boldogság nyomában című moziban és A Föld után nevű sci-fiben is. Édesapja nélkül Jaden többek között A karate kölyök 2010-es változatában is szerepelt, ezért az alakításért ötmillió dollár ütötte a markát.

Fotó: AFP / Angela Weiss

Húszéves korában jelentős bevételre tett szert sajátmárkás termékeinek eladásával és különböző fellépéseivel. Családtagjaihoz hasonlóan pénzének egy részét ő is jótékony célra ajánlja fel, segítette például Zambiát az AIDS elleni küzdelemben.

Jadent tehát nyugodtan hívhatjuk független srácnak, aki már megtanulta, hogy lehet egyedül pénzt keresni. Tavaly év végén még egy szólólemezt is megjelentetett SYRE címmel, 2018-ban pedig bemutatják majd Cara Delevigne-nel készített közös filmjét, a Life in a Year-t.

5. Dan Bilzerian, Paul Bilzerian és Terry Steffen gyermeke

Ki ne ismerné a dúsgazdag elítélt bróker, Paul Bilzerian fiát? Dan előszeretettel pókerezik és űz

ilyen-olyan szerencsejátékokat; Powerball-sorsjegyekre például már elvert nagyjából százezer dollárt (egy jegy 2 dollárba kerül), de sosem nyert semmit.

Dan hozta létre a Victory Poker nevű pókerszobát, de több filmszerepe is volt már, legutóbb például a 2016-os Haverok fegyverben című moziban tűnt fel.

6. Petra Ecclestone, Bernard Charles Ecclestone and Slavica Ecclestone gyermeke

Bernie Ecclestone üzletember és egykori Forma-1-cézár lánya, Petra nem nagyon ismer határokat, ha pénzköltésről van szó: édesapja pénzén vásárolt például egy 85 millió dollárt érő birtokot Los Angelesben.

Fotó: AFP / Tiziana Fabi

Petrának saját divatmárkája van, a Stark, ami krokodil- és pitonbőrből állít elő kézitáskákat. A nő arról álmodik, hogy egyszer beindítja saját divatvállalkozását, azért pedig, hogy ezt megvalósítsa, még a híres londoni divatiskolában, a Central Saint Martinsban is tanult.

7. Kendall Jenner, Caitlyn (William Bruce) Jenner és Kris Jenner gyermeke

Ez az összeállítás nem lenne teljes Kardashianék nélkül: Kendall Kim húga, és még gyerekkorában szerepelt a Keeping Up with the Kardashians nevű valóságshow-ban, mostanra pedig számos fotósorozat, divat- és tévéshow áll a háta mögött. Kendall ahelyett, hogy szüleitől függne, próbál saját lábra állni.

Fotó: AFP / Alberto Pizzoli

Tőle sem áll távol a jótékonykodás: drága ruháit rendszeresen eladja a neten, az értük kapott pénzt pedig Los Angeles-i gyermekkórházaknak ajánlja fel.

