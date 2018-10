Lustasága állította a kapuba az ifjú debreceni tehetséget

Mindig nagy öröm, ha egy saját nevelésű fiatal játékos olyan teljesítményt nyújt, mely arra predesztinálja, hogy bekerüljön az NB I-es együttesbe. A debreceni élvonalbeli női kézilabdacsapatnál egyre több ifjú tehetség tör utat magának, és bontogatja szárnyait a legmagasabb szinten. Így van ezzel a DVSC Schaeffler 18 éves, ifi vb-t megjárt kapusa, Szabó Dóra is, aki egyre többször jut szerephez a Lokiban.

– Az egyik óvodatársammal még az általános iskola elején is tartottuk a kapcsolatot, ő hívott el egy edzésre, második osztályos koromban kezdtem el kézilabdázni. Lusta voltam, nem szerettem futni, így a korábbi edzőm, Emődi Tünde néni beállított a kapuba, és ott is ragadtam. Abszolút nem bánom, hogy így alakult, szeretek ezen a poszton játszani, a mezőnyben el sem tudnám képzelni magam.

Persze a kapuban sem könnyű, de megszoktam, már korán megtanultam, hogy nem szabad féli a labdától”

– mesélt a kezdetekről Dorci, aki még a DSI-nél ismerkedett meg a sportág alapjaival, majd olyan 2014 körül került át a DVSC-hez.

Megvannak a céljai

– A tavaly előtti szezonban mutatkozhattam be az NB I-ben, a Fradi ellen kaptam vagy öt percet, ez a meccs örök emlék marad számomra. Szerencsére egyre többször jutok lehetőséghez, bízom benne, a továbbiakban is számít majd rám a szakmai stáb, és olyan teljesítményt tudok nyújtani, amivel beverekedhetem magam a kezdőbe is. A norvég mesterünk nagyon közvetlen, remek edzéseket tart, tetszik a mentalitása, az elképzelései. A társakkal is jól megértjük egymást, Triffa Ági egy igazi példakép, ő is szokott segíteni, ahogyan Viki és a kapusedzőnk is.

Csodálatos érzés a Hódosban pályára lépni, érezni a szurkolók szeretetét”

– fogalmazott az ifjú hálóőr, aki nem tipikus sportcsaládba született, de tehetsége így is előre viszi.

A mindig mosolygós gim­nazista lány az Adyban végzős, és mint mondta, nem egyszerű összeegyeztetni a tanulást az élsporttal, de mindent megtesz, hogy mindkét fronton helytálljon. – Biztos, hogy tovább szeretnék tanulni, de azt még nem döntöttem el, merre visz az utam, annyit tudok, hogy a sporttal kapcsolatos szakot képzelek el magamnak.

A nyáron Szabó Dóra is tagja volt a világbajnokságon ezüstérmet szerző U18-as válogatottnak, vagyis a legjobbak között is számítanak rá. – Fantasztikus érzés volt részt venni a vb-n, ilyen nagy világversenyen még sohasem szerepeltem. Nagyon vártuk már a lányokkal, és jól is szerepeltünk, igaz, az aranycsatát elveszítettük Oroszországgal szemben. A finálé után nagyon szomorúak voltunk, úgy éltük meg, hogy elveszítettünk egy aranyat, nem pedig, hogy nyertünk egy ezüstöt. Mára már megszépültek az emlékek, bízom benne, az idősebb korosztályokban is számítanak rám a nemzeti együttesnél, és nyerhetek még aranyat, akár a felnőttekkel – bizakodott.

SZADÓ

Loki: muszáj lesz tanulni a hibákból! Debrecen - Kikaptak, így hiába játszott gólerősen, nem tud elégedett lenni magával Kovács Anna. A Bajnokok Ligája-résztvevő Ferencváros együttesével mérkőzött meg a női kézilabda NB I. ötödik fordulójában, kedden este az Elek Gyula Arénában a DVSC Schaeffler csapata. A cívisvárosi egylet kénytele... Tovább a cikkhez

Loki: Védekezés nélkül nem megy Debrecen - Az első félidőben még tartotta a lépést a Loki, de aztán elfogyott a puskapor. Pár nap alatt labdarúgásban, majd kézilabdában is összecsapott a Loki a Fradival, mindkétszer a zöld-fehérek rendezésében. A szombati rangadón pont­osztozkodás lett a vége, amely előzetesen a kézilabda bajno... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA