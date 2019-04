Lukács: nem is kérdés, hogy jöhet-e egy baba

Mint arról mi is beszámoltunk, Lukács Laci tavaly szeptemberben mondta ki a boldogító igent Hajdúszoboszlón. A Tankcsapda énekese Dombi Tibortól és az exlokista futótársaitól a bécsi maratonra szóló nevezést kapott nászajándékba, Lukács pedig sikerrel abszolválta az április első hétvégéjén megrendezett futóversenyt, ami igencsak szép teljesítmény, mivel ez volt a zenész első maratoni távú megmérettetése. A rocker a Lokálnak elmondta, a futás alatt vádlisérülés nehezítette a dolgát, melyet nem sokkal a maraton előtt szedett össze.

A Tankcsapda-frontember párkapcsolatáról is beszélt a lapnak.

– Sokáig viseltem az agglegény címkét, de ez nem volt szándékos. Csupán arról van szó, hogy nem akartam a koromból fakadó társadalmi elvárásoknak megfelelni, és fiatal fejjel elvenni valakit, akiben nem vagyok biztos száz százalékig. Én későn találkoztam az igazival, de most már az ötödik éve, hogy mellettem van, és boldogabbak vagyunk, mint valaha – mondta a zenész. Lukács azt is megjegyezte, nem is kérdés, hogy jöhet-e egy baba, részéről semmi akadálya, szívesen lenne már apuka.

