Lövöldözés volt a YouTube központjában

A három sérült közül egy állapota kritikus, egyé súlyos, egyé pedig kielégítő. Mindannyiukat az egyik San Francisco-i kórházba szállították. Sundar Pichai, a YouTube-ot birtokló Google vezérigazgatója kijelentette: mindenben támogatják őket és a családjaikat.

A támadót azonosították a rendőrök: egy Nasim Najafi Aghdam nevű 30 éves nő követte el a lövöldözést. A közösségi médiában szárnyra kaptak olyan hírek, melyek szerint a nő korábban nyilvánosan kritizálta a népszerű videomegosztót, de a támadás pontos okát egyelőre nem sikerült tisztázni. A rendőrség az épületben talált rá a nő holttestére, aki fegyverével vetett véget életének. Ed Barberini San Bruno-i rendőrfőnök szerint semmi jele nincs annak, hogy több támadó lett volna.

Fotó: AFP / Josh Edelson

A rendőrök két perccel a bejelentés után értek a helyszínre, akkor az alkalmazottak már menekültek az épületből. Sokan közülük azt hitték, tűzriadó van, ugyanis a tűzjelző is megszólalt.

We are seeing @YouTube employees being brought out with hands up! pic.twitter.com/ZlSMY9FIVm

Nők egyébként ritkán követnek el hasonló cselekményt: 2000-től 2013-ig a 160, Egyesült Államokban történt esetből mindössze 6 tettes volt nő.

Az esetről Donald Trump amerikai elnököt is tájékoztatták, aki Twitter-üzenetben jelezte, együttérez a sérültekkel.

Was just briefed on the shooting at YouTube’s HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018. április 3.