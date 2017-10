Lövöldözés Las Vegasban, legalább 50 halott, rengeteg sérült (18+)

A támadót lelőtték a rendőrök. Egy SWAT-osztag irányított robbantással jutott be a merénylő Mandalay Bay hotelben található szobájába, így likvidálták őt – írja a Guardian.

A támadásnak legalább 50 halálos áldozata van, és körülbelül 200-an sérültek meg. Két szolgálaton kívüli rendőr is van az áldozatok között.

At this time there is in excess of 50 deceased and over 200 injured individuals.

— LVMPD (@LVMPD) 2017. október 2.