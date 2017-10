Lövöldözés Las Vegasban, legalább 20 halott, rengeteg sérült (18+)

A támadót lelőtték a rendőrök. Egy SWAT-osztag irányított robbantással jutott be a merénylő Mandalay Bay hotelben található szobájába, így likvidálták őt – írja a Guardian.

A támadásnak legalább 20 halálos áldozata van, és körülbelül 100-an sérültek meg. Két szolgálaton kívüli rendőr is van az áldozatok között.

Fotó: 9NEWS Denver / Twitter

Joe Lombardo seriff elmondása szerint a lövöldözés „magányos farkas-típusú” támadás volt, de a rendőrség nagy erőkkel keresi a gyanúsított társát, egy bizonyos Marilou Danleyt is. Lombardo nem tudta pontosan megállapítani a halottak és a sebesültek számát, de a helyi kórház szóvivője szerint legalább 14 embernek kritikus az állapota.

Szemtanúk torkolattüzet láttak a hotel felől, beszámolóik szerint több száz lövés dördült el. Emberek százai kezdtek el egyszerre menekülni, a közösségi médiát elárasztották a helyszíni videók, ezeken is jól hallhatók a lövések. Figyelem, felkavaró felvétel következik.

Here is horrifying footage of an active shooter in Las Vegas.

Stay safe everyone and take cover. pic.twitter.com/qURBXFcVx0

— STOP TERROR (@S_T_O_P_TERROR) 2017. október 2.