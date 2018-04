Lovasterápia a Science Caféban

Hol és hogyan érhetők el ma Magyarországon a lovasterapeuták? Miből áll az ő munkájuk? Mit tudhat a ló, amit nem tudhat az ember? Miért és hogyan alakulnak ki egyes idegrendszeri és lelki okokra visszavezethető nyelvi és beszédzavarok? Hogyan lehetséges a ló mozgásának igénybevételével a nyelvi és beszédfejlesztés? – többek között ezekre a kérdésekre adott választ könyvében Schéder Veronika nyelvész, lovasterapeuta, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Intézetének főiskolai docense.

„Lovasterápia a neuro- és pszicholingvisztikai zavarok rehabilitációjában” című, 2017-ben megjelent könyve tíz év munkáját, eredményei összegzi. A kötet közérthető nyelvezetű, ugyanakkor tudományos igényű ismeretterjesztő olvasmány, amely az idegrendszeri sérülésekkel és a lelki okokkal összefüggő nyelvi és beszédzavarok lovasterápiás lehetőségeivel foglalkozik. A könyv egyaránt tárgyalja a kisgyermekkori és a felnőttkori problémákat.

– 2008-tól már nemcsak kutatóként, hanem segítőként is foglalkozhattam a tipikustól eltérő nyelvfejlődésű gyermekekkel, illetőleg a különböző sérülések kapcsán kialakult beszédzavarokkal küzdő felnőttekkel. A Science Caféban rövid betekintést nyújtok majd abba a munkába, amelyről véleményem szerint a terápiás teamben dolgozó egyéb szakembereknek – orvosoknak, gyógypedagógusoknak, pszichológusoknak, gyógytornászoknak – is érdemes több információval rendelkezniük, de szólok az érintett gyermekek szüleihez, és mindenki máshoz is, aki érdeklődik a téma iránt – mondta az unideb.hu portálnak Schéder Veronika.

Az előadáson a nyelvész, lovasterapeuta bemutatja a lovasterápia magyarországi ellátórendszerét, ismerteti a foglalkozások különböző formáit, módszereit és hatásmechanizmusát, valamint azt is, hogyan hat a ló mozgása a nyelvi és beszédzavarokkal élők testi-lelki-kognitív funkcióira.

A Science Café soron következő előadása április 4-én, szerdán 17 órakor kezdődik a Csapó utcai bevásárlóközpont könyvesboltjában (Debrecen, Csapó u. 30.).

– Debreceni Egyetem –

