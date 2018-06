Lovas-szekeres felvonulás nótaszóval

A helyi lovasok kezdeményezésére idén már harmadik alkalommal rendeztek lovas-szekeres felvonulást a nyírségi településen. A jó idő reményében a rendezvény időpontját tekintve idén június 23-ra esett a választás, a természet azonban verőfényes napsütés helyett szemerkélő esővel köszöntötte a művelődési ház mögötti téren felsorakozott résztvevőket. A környéken mindenütt szakadt az eső, így a szomszéd településekről nem is tudtak eljönni a fogatok, a Kassai Lovasíjászok bemutatója is elmaradt, a helyiek azonban nem adták fel.

Oklevél a résztvevőknek

Indulás előtt a művelődési ház mögött felsorakozott kocsisok dr. Nagy János polgármestertől oklevelet és emlékérmet kaptak, amivel az önkormányzat fejezte ki köszönetét a lelkes szervezésért és a részvételért. A 8-10 szekérből álló menetet Erdei Ivett vezette saját lova hátán, őt követte Budaházy Gyula főszervező pónilovas hintóján, majd sorban jöttek a többiek.

Budaházy Gyula, a lelkes szervező | Fotó: Kedves Zilahi Enikő

A kedvüket nem szegte a szemerkélő eső, a népdalkör nótáitól hangos volt a menet, ami rendőri felvezetéssel vonult végig a falun.

Birkapörkölt slambuccal

No, erre már az égiek is kíváncsiak voltak, így a Nap is kikandikált a felhők mögül, s mire a menet kiért a falu határában lévő Csonkás Szabadidőparkba, már az eső is elállt. A kiérkező lovasokat és vendégeket dr. Nagy János polgármester köszöntötte, majd Budaházy Gyula, a rendezvény főszervezője mondott köszönetet a résztvevőknek a kitartásért. Ezt követően egy percnyi csönd erejéig megemlékeztek az egy évvel ezelőtt elhunyt Szvára Jani bácsiról is, aki soha nem hiányzott egyetlen „lovas” megmozdulásról sem Nyíracsádon. A köszöntők után a helyi népdalkör dalai teremtettek vidám hangulatot a parkban, ahol ekkorára már elkészült a több üstnyi slambuc és birkapörkölt.

Varga János és felesége üstnyi slambucot főzött a résztvevőknek | Fotó: Kedves Zilahi Enikő

A kitűnő ebéd után még maradt idő és energia is egy kis beszélgetésre és nótázásra is.

