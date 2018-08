Lovak és viseletek csodálói

„Népi hagyományaink őrzése nemzeti kötelességünk” – ezzel a mottóval immár 5. alkalommal rendeztek országos cifraszűrös találkozót nyár elején Hajdúböszörményben – adtuk hírül korábban. A hagyományőrző napot a lovaspályán tartották, ugyanis a szervező Díjugratók, Hagyományőrzők és Fogathajtók Közhasznú Sportegyesülete még egy regionális nóniusz tenyészszemlével is megtoldotta a napot, illetve évről évre akkora az érdeklődés, hogy az esemény kinőtte a tájházakat.

Molnár Imrét, az egyesület elnökét arról kérdeztük, hogy miért épp a szűröket „tüntették ki” ezen a napon.

Tisztelet a múltnak

– A lovas hagyományok ápolása, a korabeli ló vontatta mezőgazdasági eszközök, fogatok, sőt a hortobágyi pusztaötös bemutatása mellett fontosnak tartottuk a viseletek megőrzését is, s mivel az egyesületben többünknek volt már szűrje, illetve népviselete, arra gondoltunk, hogy felöltjük, és másokat is erre buzdítunk. Közel 30 szűrt tudtunk így bemutatni, emellett igen sokan jöttek el saját népviseletükben – fogalmazott Molnár Imre. – Mezővárosban élünk, sokan emlékeznek még ezekre az eszközökre, viseletekre; s amikor visszatekintenek a múltba, jóleső érzés fogja el őket. Amikor beért a lovaspályára a pusztaötös, volt, akinek a könnye is kicsordult az idősek közül, de hatalmas büszkeséggel mutatták be a cifraszűröket is a tulajdonosaik. Édesapám fogatos volt a téeszes világban, mindig volt jószágunk, lovunk, ezt viszem én is tovább, hiszen tenyésztem is őket. Több éve nóniusz tenyészszemlét is tartunk a hagyományőrző napon, így a fenséges állatokat az országos egyesület bírálja, a gyönyörű szűröket pedig dr. Vajda Mária néprajzkutató segítségével mutatjuk be a színpadon, egyenként – elevenítette fel a találkozó pillanatait Molnár Imre.

