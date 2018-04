Lomtalanítás: sokan még azt hiszik, hogy a régi rendszer működik

Annak ellenére, hogy a megyeszékhelyen már tíz éve nem egy-egy városrészben egyszerre, hanem egyedi megrendelések alapján tartják a lomtalanítást, sok helyi lakos még mindig azt gondolja, hogy a korábbi rendszer működik – derül ki olvasóinknak a szerkesztőségünkbe eljuttatott leveleiből. A tévhit fennmaradásában minden bizonnyal közrejátszik, hogy Budapesten most is egy-egy kerületben, előre megadott időpontokban lomtalanítanak.

A polgároknak kell szólni

A témában megkerestük Domokos Csillát, a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Dhk) szóvivőjét, aki kifejtette: a vállalat Debrecenben 2008 óta minden év áprilisától egészen novemberig folyamatosan végzi a lomtalanítást. A várost ilyen szempontból 12 körzetre osztották, minden körzetben minden hónapban egyszer viszik el a már nem kellő tárgyakat. A lakosok ezekre az időpontokra kérhetik a szállítást a cég ügyfélszolgálati irodájától, telefonon a 80/200-966, vagy az 52/563-944 számokon, illetve a www.dhkkft.hu címen.

Az egyeztetett napon reggel hét óráig kell kitenni a lehetőleg kisebb zsákokba csomagolt lomot. Fontos, hogy olyan helyre pakoljuk, ahová a gyűjtőautó oda tud menni, továbbá, hogy a lomok ne akadályozzák a gyalogos- és a gépjárműforgalmat.

A bejelentés nélküli hulladék kihelyezés illegális hulladéklerakásnak minősül, ez tilos, szabálysértési eljárást indíthatnak miatta.

Kihelyezhető és tiltott lomok

A lomtalanítás keretében olyan szilárd hulladékokat lehet kitenni, amelyek nem helyezhetők el a kukákban, illetve a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el. Ezek lehetnek például bútorok, nagyobb kartondobozok és bezsákolt rongyok.

Ugyanakkor nem viszik el például a kommunális hulladékokat, az építési törmelékeket, az autógumikat, az akkumulátorokat, a veszélyes hulladéknak minősülő anyagokat, a vegyszereket és minden olyan hulladékot, amelyek a begyűjtés során veszélyeztetik az azt végző dolgozók testi épségét, egészségét – hangsúlyozta Domokos Csilla, a közszolgáltató nonprofit kft. szóvivője.

Hulladékra jön a hulladék

A társasházas övezetekben gyakran előfordul, hogy az épület közös képviselője megrendeli a lomtalanítást egy bizonyos napra, majd 1-2 héttel előtte kifüggeszti a lakók számára az erről szóló felhívást.

A lakosok azonban nem a lomtalanítás napja előtti napon helyezik ki a hulladékot, hanem már akár 1 héttel korábban. Ez az idő elég ahhoz, hogy akik egyébként is szabálytalanul, a szelektív szigetek mellé viszik a szemetüket, ezt a helyszínt is megtalálják. Ezáltal a lakókat napokig egyre nagyobb szemétdomb fogadja, melyet gyakran a rágcsálók is igyekeznek birtokba venni.

A Dhk ezért azt kéri az érintettektől, hogy csak a lomtalanítás előtti napon tegyék ki a hulladékot.

A lakótelepeken több

Tavaly 8 hónap alatt 576 tonna lomot szállítottak el Debrecenben. Idén eddig, 2 hét alatt 21 tonnát. Érdekes, hogy a lakótelepekről átlagosan másfélszer annyi hulladékot visznek el, mint a családi házas városrészekből.

