Loki: visszatérni a jó formához

A Ferencváros elleni rosszul sikerült rangadó után nincs sok idő a sebek nyalogatására, hiszen a Lokit a fővárosba szólítja a sorsolás K&H női kézilabdaliga 24. fordulójában.

– A Ferencváros ellen jól kezdtünk, de aztán a zöld-fehérek könyörtelenül kihasználták a hibáinkat, ahogy az egy rutinos, állandó Bajnokok Ligája résztvevő együtteshez illik – ismerte el Román Dorina, a DVSC 19 éves junior válogatott irányítója. – Azt gondolom, ha a játékunk nem is volt tökéletes, magunkért, és a szurkolóinkért harcoltunk a végsőkig, hiszen tudjuk, hogy ez a párosítás mit jelent nekik. Amikor már a pontszerzésre sem volt esély, akkor is mentünk előre annak érdekében, hogy a lehető legkisebb különbség alakuljon ki a két csapat között a lefújáskor.

Bár a Fradi ellen nem termett babér, a táblázaton utolsó, mindössze három ponttal rendelkező Vasas ellen elvárható a győzelem.

Fiatal ellenfél

A Vasas a Békéscsaba elleni vereségével, ha számtanilag nem is, de gyakorlatban elbúcsúzott az első osztálytól, így nem lehet tudni, vajon mekkora motivációval lépnek majd pályára saját közönségük előtt.

– A fővárosiaknak fiatal együttesük van, akik életkorukból adódóan lelkesek, de időnként elég szertelenek, amit az ellenfelek meg is büntetnek. Bár a csapatmunka az erősségük, mégis kiemelném közülük Kuczora Csengét, akit jól ismerek a korosztályos válogatottakból. Annak ellenére, hogy nagy valószínűséggel kiesnek, ezek a játékosok a hátralévő meccseken is meg akarják mutatni, hogy több van bennük, ráadásul egy jó teljesítménynél felhívhatják magukra a figyelmet, mint ahogy történt Arany Rebeka esetében is, aki pont a DVSC-nél folytatja majd nyártól a pályafutását.

Ha sikerül átmentenünk az utóbbi hetek formáját, akkor jó esélyekkel várhatjuk a mérkőzést”

– bizakodott a fiatal játékos.

Élőben az interneten

A Vasas–DVSC-TVP mérkőzés játékvezetői Herczeg Péter és Südi Péter lesznek, azok a szurkolók, akik nem tudják a budapesti Elektromos Csarnokban megtekinteni a mérkőzést, a klub YouTube-csatornáján élőben követhetik majd a találkozót.

MSZ

DVSC-TVP: nem sokáig élt a remény a Fradi ellen Debrecen - Az elszántság nem tudta ellensúlyozni a tudásbeli különbséget, így reális eredmény született. A DVSC-TVP a hazai pontvadászatban veretlen, ősi rivális Ferencvárost fogadta a K&H női kézilabda liga 23. fordulójában. Hazai oldalon a meghatározó játékosok közül az együttes egyik gólvá... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA