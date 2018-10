Loki: Védekezés nélkül nem megy

Pár nap alatt labdarúgásban, majd kézilabdában is összecsapott a Loki a Fradival, mindkétszer a zöld-fehérek rendezésében. A szombati rangadón pont­osztozkodás lett a vége, amely előzetesen a kézilabda bajnokságban sem lett volna rossz eredmény.

Nem ijedt meg a kilencedik kerületiektől a DVSC, ennek következtében fej-fej mellett haladtak a csapatok. A fővárosiaknál Kovacsics Anikó cipelte hátán az övéit, míg a vendégeknél a csapatkapitány Vantara-Kelemen Éva jeleskedett. A hazaiak edzője, Elek Gábor a 12. percben időt is kért, mert nem tetszett neki együttese játéka (6–6). Pal Oldrup Jensen gárdája remekül tartotta a lépést a Ferencvárossal a 23. percig, amikor hirtelen négy góllal elléptek a hazaiak, amelyből hármat meg is tudtak tartani a fél­időre, így 20–17-es állásnál vonultak pihenőre a csapatok, amely akár egy gólszegényebb találkozó végeredményének is beillett volna.

Az öltözőben ragadtak

A második félidőben rögtön két kiállítást is összeszedett a Loki, amely nem tett jót a csapatnak, a 39. percre hat gólra nyílt az olló a két fél között (25–19). A 46. percben már tízet számolt a hazai publikum a Debrecenre, amelyből már nem is tudtak visszajönni a piros-fehérek, így a nagyon gyengén védekező cívisvárosiak egy súlyosnak mondható 38–27-es vereségbe szaladtak bele.

Sorsoltak a kupában

Kedden napközben a Magyar Kézilabda Szövetségben kisorsolták a női Magyar Kupa 3. fordulójának párosítását, ennek értelmében az egri Eszterházy SC vendége lesz a DVSC Schaeffler. A forduló hivatalos játéknapja október 25-e.

MSZ

VISSZA A KEZDŐOLDALRA