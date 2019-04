Loki: nem téveszt meg a fővárosiak helyezése

MTK-napokat tartanak a DVSC sportolói, pénteken előbb a női kézilabdacsapat mérkőzik meg 18 órától a Hódosban a kék-fehérekkel, másnap pedig a focistákon lesz a sor a Nagyerdei Stadionban. Az előbbi összecsapásnak egyértelműen a hajdúsági hölgyek az esélyesei, a Loki a békéscsabai vereség óta – bár meccsen belül hullámzó a játéka – felfelé ívelő formát mutat.

– Bár nem téveszt meg minket a tabellán elfoglalt helyük, hazai pályán joggal várható el a győzelem a csapattól – egyértelműsíti Vida Gergő, a DVSC Schaeffler másodedzője. – Ennek ellenére kemény meccsre számítunk, ráadásul az MTK-ban több egykori debreceni játékos szerepel – Karnik Szabinára, Dakos Noémira, Lajtos Nórára vagy éppen Slakta Petrára gondolok –, akik mindig motiváltan, kettőzött erővel készülnek ellenünk. Ismerik a játékosainkat, de természetesen ez visszafelé is igaz, mi is tudjuk, mire számítsunk tőlük.

Jó átlövők

A vendégek ebben az évben is a stabil élvonalbeli tagság megőrzéséért indultak csatába, amit – ha nem jön közbe valami fatális hiba – Golovin Vlagyimir tanítványai el is érnek nagy valószínűséggel. A legjobbjuk az a Karnik Szabina, aki az eddigi bajnokikon százharminckét gólt szerzett – szerencsére nyártól ismét piros mezt húz a válogatott keretet is megjárt balkezes átlövő.

– Az egyik legerősebb átlövősorral rendelkező csapatról van szó; nagyon veszélyesek a távoli lövések zónájából. Az MTK szerzi az egyik legtöbb találatot 9 méteren túlról, úgyhogy a védőfalunknak erre fel kell készülnie, nagyon fontos lesz, hogy miként tudjuk majd „fogadni” a lendületből érkező lövőiket.

Jó kezdés kell

A szakember amondó: amennyiben a Debrecen a Kisvárda elleni védekezését és a Ferencváros elleni támadójátékát hozza, akkor nagy bajba nem kerülhet.

– Az előrejátékban kreatívan és gyorsan kell kézilabdáznunk, és ha a védekezésünk is működni fog, a szerzett labdákból lehetőségünk lesz könnyű gólokat szerezni. A jó kezdés nagyban megkönnyítené a dolgunkat, hiszen az esetleges felzárkózás sok energiát emészthet fel, és láttuk az FTC ellen is: ha nem adunk nekik akkora előnyt, még nagyobb esélyünk lehetett volna a pontszerzésre.

MSZ

A K&H női kézilabdaliga állása

Győr 21 21 – – 789–544 42 FTC 19 18 – 1 643–469 36 Érd 19 14 1 4 572–516 29 Siófok 19 12 1 6 568–456 25 Vác 20 12 – 8 557–546 24 Fehérvár 19 9 2 8 524–533 20 Debrecen 19 9 1 9 534–516 19 Kisvárda 19 7 3 9 478–480 17 Dunaújváros 19 8 – 11 497–524 16 Mosonmagyaróvár 19 7 – 12 434–515 14 MTK 20 3 4 13 502–564 10 Békéscsaba 20 4 2 14 538–674 10 Budaörs 18 2 2 14 457–565 6 Eger 19 1 – 18 391–582 2

VISSZA A KEZDŐOLDALRA