Loki-Fradi: Legyen igazi futballünnep!

A legkedveltebb szektorokba már eddigi is sokan váltottak belépőt. Érdemes elővételben gondoskodni a jegyekről, senki se maradjon le a kezdőrúgásról! – áll a Nagyerdei Stadion felhívásában.

Tőzsér Dániel csapatkapitány nemes felajánlása is nyilván hozzájárul a szombati rangadó iránti érdeklődés napról-napra történő fokozódásához. Forró hangulatú meccs lesz, sok néző előtt, annyi szent. A debreceni szurkolók máris sok jegyet vettek a C és a B oldal szektoraiba. A fradisták se paszívak: a vendégszektorok 1500 helyére szóló jegyéket mind egy szálig megvették.

Természetesen szombaton is 10 órától nyitva lesz minden pénztár a Nagyerdei Stadionban, alkalmi árushelyek is lesznek. A szurkolók ismerik a jegyvásárláshoz fűződő regisztrációs szabályt. Ez azzal is jár, hogy adott sokaság kiszolgálása adott időt vesz igénybe – nem érdemes megreszkírozni, hogy mikor kerül sorra valaki, ha az utolsó percekre halogatja a jegyvásárlást. A pénztáraknál elvégzendő műveletek miatt egy-egy vásárlás alapesetben 25-35 másodpercet vesz igénybe, egy perc alatt egy pénztárnál jó esetben 10 akció zajlik le. Legyünk minél többen a lelátón már a kezdőrúgáskor is!

