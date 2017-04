Loki: ez az a mérkőzés, amelyet mindenképpen „hozni kellene”

Némileg föllélegezhettek a hajdúsági szurkolók a múlt hétvégén, ugyanis a kiesés elől menekülő DVSC bravúrt hajtott végre, 3–2-re legyőzte a Vasast idegenben. Ami már csak azért is nagy fegyvertény, mert az angyalföldiek a dobogón állnak, bár a tavaszi fordulókat tekintve nincsenek jó formában.

Még fontosabb lesz

A dél-koreai csatár, Szuk Hjun-dzsun a klub hivatalos honlapján így értékelte a múlt heti derbit: – Keményen készültünk a Vasas elleni mérkőzésre, szerintem jó teljesítményt nyújtottunk és megmutattuk, mit szeretnénk játszani. Hittünk magunkban és a győzelemben, megérdemelten jutottunk hozzá a három ponthoz – vélekedett a támadó, aki szót ejtett az előttük álló bajnokiról is, a piros-fehérek ugyanis szombaton 18 órától az utolsó helyezett Gyirmótot fogadják a Nagyerdei Stadionban (élőben: www.haon.hu). – A Gyirmót elleni találkozónk még fontosabb lesz, mint az előző, miután jól játszva vertük a Vasast, most is csak a győzelem elfogadható számunkra. Biztosan nem lesz könnyű, még annál is keményebben kell dolgoznunk, mint az előző kilencven perc során. Hinnünk kell magunkban, csak akkor sikerülhet. Szeretnék minden összecsapáson gólt szerezni, de ennél is fontosabb, hogy győzzön a csapat. Perzse, azon leszek a jövőben, hogy minél több góllal segítsem a Lokit – mondta Szuk.

A vendégek legutóbb hazai pályán legyőzték az MTK-t, azaz szintén sikerélménnyel gazdagodva várhatják a debreceni meccset. A gyirmóti vezetőedző, Urbányi István arra számít, hogy a Loki akarata érvényesül majd az elején. – Minden mérkőzésnek van egy lélektana, de ara számítunk, hogy a Debrecen dominálni akar majd hazai pályán. Különösen figyelnünk kell tehát az első negyedórában, mert azt biztosan alaposan megnyomja majd a Loki. Fegyelmezetten és szervezetten kell védekeznünk tehát és a megszerezett labdákból, végig kell vinnünk a kontra támadásainkat – nyilatkozta a gyirmotfc.hu-nak.

A dunántúliakkal ellentétben viszont a DVSC-nek valahol ez a kötelező győzelem kategória, még ha ínséges időket is élnek át mostanság Könyves Norberték. – Lökést adhat számunkra a Vasas elleni siker, de ez csak akkor ér valamit, ha most szombaton is nyerünk. Legutóbb jól védekeztünk és belőttük a helyzeteket, ezt kell továbbvinnünk a jövőben is. Nagyon bízom benne, hogy a Gyirmót ellen itthon tartjuk a három pontot, mindent megteszünk ezért, de kőkemény meccsre számítok, hiszen a Gyirmót sem szeretne kiesni az élvonalból – mondta el a Hajdú-bihari Napló kérdésére Könyves.

HBN

