Lóerő, ügyesség és szerencse Böszörményben

Ficsor Lászlótól, a Hajdúböszörményi Traktorhúzó Egyesület elnökétől megtudhattuk, hogy a „legkisebb” kategória versenyzői és gépei most először jártak Böszörményben. A verseny és az egyesület rangját emeli, hogy tavaly óta az európai szövetség teljes jogú tagjaiként ott vannak a legfőbb döntéshozók között. Dánia, Hollandia, Norvégia, Svédország képviseletében összesen hét csapat vett részt a kvalifikációs versengésben. Közülük öten jutottak a döntőbe Az összevetés legjobbjai mindhárman Hollandiából érkeztek. A Hella Lambada, a Lucky Duckey, illetve a The Riddle alakulata mindenkit maga mögé utasított. Az összetett versenyben is a Hella Lambada diadalmaskodott. Így a szezon végeztével ők vihetik haza az Európa Kupát, megelőzve az utolsó pillanatig vezető norvég Blower Power csapatát, míg a dobogó harmadik fokára a Lucky Duckey versenyzője állhatott fel.

Fotó: Molnár Péter

Az első versenynapon három fiatal böszörményi is bemutatta, mit tudnak a saját maguk építette traktoraikból kihozni. Akik még ettől is különlegesebb látványra vágytak, azok sem csalatkoztak, mert a polgári Béke Antalnak autóbusszal is sikerült full poolt húznia, s a legkorszerűbb traktorok is megmutatták, mit tudnak elérni a pályán.

– Gargya Imre –

Amikor nem az ekét húzzák Hajdúböszörmény - Mezőgazdasági gépek harca a hajdúsági városban. Szombat délután, kánikula, felbőg a motor, feszült figyelem. Lassan megindul a traktor, gyorsul a „gépszörny”, az eleje megemelkedik, majd megiramodik, fülsüketítő a zaj. Mini Modified kategóriában versenyeztek a nem éppen hétközna... Tovább a cikkhez

360 fokos videó: mezőgazdasági Forma–1 Hajdúböszörményben Hajdúböszörmény - Hat kilométer hosszan sorakoztak a parádéra a versenygépek. Kezdetét vette a háromnapos Traktorhúzó Európa Kupa és Amatőr Traktorhúzó Verseny, amelyet már hetedik alkalommal tartanak meg Hajdúböszörményben. A rendezvény első napja a hagyományos traktorkarnevállal rajtolt pénteke... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA