Lezárult a Babántúl kutatási program Debrecenben

Póka Róbert szülészprofesszor, a klinika igazgatója hétfőn sajtótájékoztatón kiemelte: a szülés nyomán kialakulhatnak mikroszkopikus szövődmények, megereszkedhet a medencefenék, gyengülhetnek a medence izmai, ami vizelet- vagy széklet-inkontinenciához, sőt akár a medenceszervek süllyedéséhez vezethet. Az izomsérülések helyreállításában a szülést követő hat hét a legfontosabb időszak – tette hozzá.

Közölte: a programba 53 olyan kismamát vontak be, aki első gyermekét várta. Az édesanyák közvetlenül a szülés utáni hat hétben – az úgynevezett gyermekágyas időszakban – egy leucint, cinket és omega3 zsírsavat is tartalmazó prenatális vitaminkészítményt kaptak. A készítmény egyedi összetételének köszönhetően világszinten is újdonság, a kutatáshoz pedig a legmagasabb szintű technológiai eszközöket használták a klinika orvosai.

Póka Róbert tájékoztatása szerint a tavasszal indult kutatás során arra az eredményre jutottak, hogy a szülés utáni időszakra speciálisan összeállított étrend-kiegészítő bizonyítottan segíti a kismedencei funkciók helyreállítását.

A debreceni kutatást vezető Takács Péter, az amerikai Eastern Virginia Egyetem professzora – aki a debreceni orvosegyetemen szerzett diplomát – elmondta: a kutatás bebizonyította, hogy a hathetes kezeléssel javul a hüvelyfal, a gátizomzat rugalmassága és ereje, így megelőzhetőek, vagy csökkenthetőek a kismedencei izomzat gyengüléséből adódó tünetek. Közlése szerint a természetes úton szülő nők fele küszködik ilyen problémákkal, egy amerikai felmérés szerint 11 százalékuk műtétre szorul. Eddig nem létezett olyan táplálék-kiegészítő, amely megoldást nyújtana a nőknek, ezért fejlesztették ki a Babántúl elnevezésű komplex készítményt. A benne lévő összetevők hatékonyságát korábbi állatkísérletek már bizonyították – fűzte hozzá a professzor.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA