Levél az itthoni kedvesnek: karácsonyi köszöntő a 39-esek tollából

Egy 39-es katona, Égerházi Gábor 1913 karácsonyán a szüleinek írt levelében pontosan leírta, amit ők éreznek, és mindazt, amit mi ezen az ünnepen haza üzenhetünk – fogalmaznak az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 39. Lövészzászlóalj Koszovóban és Irakban szolgáló katonái, akik a 105 éves levél soraival kívánnak kedves szüleiknek, párjaiknak, gyermekeiknek és minden rokonuknak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet.

Üres székek

Kedves Szüleim! Hála a mindenhatónak, ismét megértük Karácsony ünnepét. Künn a természetben csupa hervadás, fű, fa, virág, ami eddig éledt, most kihaltnak látszik, csak a szívekben támad egy új tavasz, mikor felcsendül ezreknek ajakán, hogy az „Istennek szent angyala, Mennyekből hogy alá szála.”

Ezen a szent ünnepen valami különös áhítat szállja meg az emberi lelkeket. A mindennapi gondokat, az élet terheit ez ünnepen elfelejti az ember, összeül a család apraja-nagyja s egymást el-el nézve, egy szebb, egy boldogabb jövőről ábrándoznak. Sok helyt azonban, amint ott ülnek az asztal körül, üresen marad egy szék, ahol nem régen ott ült az a hiányzó családtag, és milyen rossz most azt a helyet üresen látni, mennyi­vel nagyobb volna a család öröme, boldogsága, ha az az egy is ott ülne a régi helyén. Tudom, én reám is gondolnak kedves Szüleim, mikor össze­ülnek karácsony ünnepén, s bizonnyal szeretnék, ha én is részt vennék az örömükben, a boldogságukban, de a sors másként végzett. Mindazonáltal ha személyesen nem lehetek is ott, a szívem érzelme s minden gondolatom ott lesz abban a kis házban, ahol eltöltöttem gyerek éveimet, a lelkem oda szárnyal kedves Szüleimhez. Kívánok azért számos és nagyon boldog karácsonyi és ujévi ünnepeket!

HBN

