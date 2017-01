Lévai ott van Märcz Tamás első keretében

Kihirdette stábjának összetételét, illetve első keretét Märcz Tamás, a férfi vízilabda-válogatott új szövetségi kapitánya, aki Benedek Tibortól vette át a stafétát január 1-től.

Gerendás György és Németh Zsolt edzőként segíti a sydneyi olimpiai bajnok munkáját, az orvosi feladatokat továbbra is Gábor Antal látja el, illetve a gyúró, Illés Roland is marad a nemzeti együttes mellett.

Märcz máris összetartásra hívta a legjobbakat, 20 játékos, köztük a DVSE csapatát erősítő Lévai Márton Szolnokon készül majd január 5. és 8. között.

A legjobbat nyújtani

– Nem ért váratlanul, hogy meghívtak Szolnokra, hiszen évek óta ott vagyok a nemzeti együttes keretében. Persze biztosra nem vehettem semmit, de reménykedtem, és nagyon örültem, mikor kiderült, számítanak rám – mondta el a Napló érdeklődésére Lévai Márton, majd hozzátette, ugyan már volt alkalma beszélni Märcz Tamással, mióta képbe került a neve, ezúttal nem tőle személyesen tudta meg a hírt, hanem a szövetségen keresztül.

Azt is megtudtuk, a debreceniek kapusa szerint jó döntést hoztak azzal, hogy Märcz Tamást nevezték ki a válogatott élére, hiszen remek, felkészült szakember.

Lévainak volt alkalma kipihenni az elmúlt év fáradalmait, mivel már karácsony előtt véget értek a DVSE-nél az edzések, és csak hétfőn délután találkozott ismét a csapat. – A két ünnep között nem tréningeztünk, sikerült feltöltődnöm, frissen, tettre készen várom az új kihívásokat. Izgatott vagyok az összetartás miatt, megismerhetjük majd, mit vár el tőlünk az új kapitány, bár a keret nem változott meg gyökeresen, mégis más lesz az egész. Ha jól sejtem, új taktikai elemeket gyakorlunk majd, lesz kétkapuzás egymás között, illetve talán a Szolnok együttesével is. A legjobbat kell nyújtanom, már az elején szeretném elnyerni a szakmai stáb bizalmát, meggyőzni őket arról, hogy a jövőben is számíthatnak rám – fogalmazott a kiváló cerberus, akinek természetesen klubtársai is gratuláltak a meghívóhoz.

A Magyar Vízilabda Szövetség honlapjának nyilatkozva a kapitány elmondta, csütörtökön este érkeznek a pólósok Szolnokra, ahol pénteken és szombaton kettő, vasárnap délelőtt pedig egy edzés lesz.

HBN

A jelenlegi keret:

kapusok: Decker Attila (Honvéd), Lévai Márton (DVSE), Nagy Viktor (Szolnok)

mezőnyjátékosok: Bátori Bence, Kovács Gábor, Nagy Ádám, Salamon Ferenc, Zalánki Gergő (OSC), Bedő Krisztián, Erdélyi Balázs, Kovács Gergő (Eger), Fülöp Bence, Jansik Dávid, Mezei Tamás, Vámos Márton (Szolnok), Kovács Péter, Török Béla (BVSC), Manhercz Krisztián, Sedlmayer Tamás (Szeged), Tóth Márton (FTC)

