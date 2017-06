Létrejön a Debrecent is érintő Via Carpatia

„Hajdú-Bihar megye a Kárpát-medencei gazdasági térben” címmel tartott területfejlesztési szakmai konferenciát a térség településvezetőinek szerdán a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a Megyeháza Árpád-termében.

Megépül a folyosó

Az esemény egyik előadója Tasó László államtitkár volt, aki az „Erős Magyar Vidék” Településfejlesztési Koncepció előkészítése című előadásában kitért arra is, hogy óriási különbségek vannak az országban gazdasági és infrastrukturális tekintetben is. Példaként a jövedelmek országrészenkénti eloszlását említette, és bár megfogalmazása szerint az évek alatt sokat tettek a differenciák eltüntetéséért, az államtitkár önkritikusan elismerte, hogy bőven akad még tennivaló ezen a téren is. Példaként Ausztriát hozta fel: hazánk lemaradását a nyugati szomszédunkkal szemben a gazdaság felgyorsításával csak csökkenteni lehet, de a fejlődés ütemének beállásával a fennmaradó különbség a párhuzamos fejlődés következtében mindig meglesz majd.

Előadásában beszélt arról is, hogy a napjainkban a városok egyre inkább átveszik a megyék szerepét, amelynek következtében a megyei jogú városok válnak a régióközpontokká. A prezentáción szóba került, hogy tranzit ország lévén hazánknak – különösen az alföldi térségnek – nagy érvágás, hogy Románia a 2009-es határidő óta sem tudta teljesíteni a schengeni követelményeket, és jelen állás szerint az újabb időpontra sem tudja majd. Tasó László ehhez kapcsolódva elmondta, hazánk saját erőből megépíti a nyolc országon áthaladó, a Balti-tengert az Égei- és a fekete-tengerrel összekötő, 3 ezer 300 kilométer hosszú Via Carpatia közlekedési folyosó magyarországi szakaszát, de arra nincs befolyása, hogy a környező államok is hasonlóképpen tesznek-e.

HBN–MSZ

VISSZA A KEZDŐOLDALRA