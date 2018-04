Letöltendő fogházbüntetés a fiatalok gázolójának Debrecenben

Az elsőfokú bíróság a S.Á. elsőrendű vádlottat halálos közúti baleset gondatlan okozásának és ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségében mondta ki bűnösnek. Ezért őt halmazati büntetésül 3 év 10 hónap fogházbüntetéssel és 4 év közúti járművezetéstől eltiltással sújtotta. Sz.K. másodrendű vádlottat pedig járművezetés tiltott átengedése vétsége miatt 6 hónap, 3 év próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte és 1 évre eltiltotta a közúti járművezetéstől.

A bíróság a bizonyítási eljárást lefolytatva ítéleti tényállásban megállapította: a vádlottak 2016. május 31-én egy debreceni garázs előtt találkoztak, ott szeszes italt fogyasztottak. Innen éjfélt követően indultak el úgy, hogy a másodrendű vádlott – aki tudott arról, hogy S.Á. alkoholt fogyasztott – megkérte az elsőrendű vádlottat, hogy vezessen. Egy ideig kocsikáztak, több helyen megálltak. A baleset helyszínéhez 02 óra 40 perc körül érkeztek, az elsőrendű vádlott ekkor 95-100 km/h sebességgel közlekedett a benzinkút irányába. A sebesség túllépése miatt a balra ívelő kanyart nem tudta bevenni, sodródni kezdett, a gépkocsival felszaladt az útpadkára, és az ott tartózkodó sértetteket elütötte. A gépkocsi egy fának ütközve a tetejére borulva állt meg. A baleset következtében egy 28 éves férfi a helyszínen életét vesztette, egy 19 éves lány súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, melyek maradandó fogyatékosság hátrahagyásával gyógyultak.

Fotó: Molnár Péter

Dr. Tóth Ildikó bíró az ítélet indokolásakor kifejtette: a gépkocsi kisodródását, így a balesetet az igen jelentős sebességtúllépés okozta, az elsőrendű vádlott a megengedett 50 km/h helyett 95-100 km/h sebességgel haladt. S.Á. a balesetet megelőzően alkoholt és kábítószert is fogyasztott, ittas állapotban volt, amikor a gépjármű hozzá került. Viszont azt már kétséget kizáróan nem lehetett bizonyítani, hogy a baleset bekövetkeztekor ezek befolyásoltsága alatt állt.

A büntetés kiszabásakor a bíróság súlyosító körülményként értékelte, hogy az elsőrendű vádlott vezetői engedéllyel nem rendelkezett, a megengedett sebesség duplájával közlekedett és okozott balesetet, valamint azt, hogy egy fiatal lány maradandó fogyatékossága is bekövetkezett. Enyhítő körülményként vette figyelembe a büntetlen előéletét, a bűnösségre is kiterjedő beismerő vallomását. A bíróság mindkét vádlottnál enyhítő körülményként értékelte az időmúlást, míg a másodrendű vádlott esetében azt is, hogy két kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik.

A Debreceni Járásbíróság ítélete nem jogerős, az ügyész, a másodrendű vádlott és védője 3 nap gondolkodási időt tartott fenn, az elsőrendű vádlott és védője pedig felmentésért fellebbezett.

– Debreceni Járásbíróság –

