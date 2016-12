Létezésünkhöz tartozik a magány

Ha nincs kire várni, kivel eltölteni az ünnepet, az emberek szeretnének minél hamarabb túl lenni ezeken az eseményeken. A média is azt sugallja, hogy értékesen csak családi körben lehet tölteni az ilyen eseményeket. De hogyan is értelmezhető a magány, és hogyan lehet feloldani azt? – erről is beszélgettünk Berényi Andrással, a Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központjának vezetőjével.

– A magány többféle oldalról megközelíthető, hiszen lehetek úgy is magányos, ha különben vannak, élnek mellettem. Általában negatív előjelet kap ez a fogalom, pedig – ha az egyedüllétet értjük alatta – értelmezhető úgy is, hogy elvonulok; mert szükséges időnként rendezni a gondolatainkat, érzéseinket, s elengedhetetlen az különösen alkotó szellemi tevékenységek idejére, s létünkhöz tartozó dolog. Kultúránkban manapság sokan „elhagyják a lelküket” a rohanásban, folyton akcióban vannak, így a sok-sok átélt élményt nincs idő feldolgozni, sőt nem is szokás így tenni, mert a közvélemény azt hangsúlyozza, hogy „menj emberek közé!”. A magány akkor is elviselhető, ha tudott dolog: a várakozást követően bekövetkezik a találkozás, így felszabadító élmény keletkezik. Aki hozzászokik, annál létformává is válhat, sokan élnek úgy, hogy nem tudnának már önállóságukat feladva alkalmazkodni – fogalmazott a szakember.

Ünnepi magány

Ezeken az év végi napokon beszélhetünk ünnepi magányról is, amikor messze van a család, a fizikai távolságok nem teszik lehetővé a találkozást, nem adatik meg, hogy a szabad napokat együtt tölthessék a családtagok. Míg mások, hiába együtt vannak a szűkebb és tágabb rokonsággal, feszültek, mert a külsőségekre, a készülődésre fordítják főleg az energiájukat, és pont az egyik legfontosabb dologra az emberi kapcsolatokra már nem jut idő. A régen látott rokonok összehozása olykor terhessé is válhat, feszültségeket szülhet. Jó ezeket a félreértéseket, helyzeteket még ünnep előtt tisztázni, kioltani, megbeszélni az érintettekkel közösen – így a szakember.

– Ha valóban tartós a magány, az ember azt gondolja, hogy engem senki nem keres, én sem keresek senkit. Még erősebb ez gyászt követően, amikor minden ünnepi alkalom lehangoló, fájó a hiányérzet. Az életünk bizonyos időszakaiban az emlékek is erősítik ezt – mondta Berényi András. A pszichológus kifejtette, hogy oldható, különféle praktikákkal „túlélhető” mindez.

– Nem szabad eljutni a motiválatlanságig. Kell, hogy érezzük, szükség van ránk, még akkor is, ha egy háziállat vagy egy virágzó kert „számít ránk”. Oldhatjuk úgy is ezt a fájó érzést, hogy lépünk, nyitunk az emberek felé: nem bezárt ajtók mögött létezünk, hanem igyekszünk aktívan kapcsolatot teremteni például régi ismerőseink felkeresésével.

Az üzenet

– A szilvesztert valószínűleg sokan várják majd magányosan, s ezt az érzést még inkább felerősíti a külvilág hangos kavalkádja. Nekik szól az üzenet, hogy próbálják meg aktívan kezelni a magányt, tegyenek azért, hogy ez változzon, forduljanak mások felé, mert aktivitással a magányból ki lehet lépni. Ugyanakkor nekünk is legyen szemünk, egy kis időnk azokra is, akik így élnek: egy jó szóval, egy újévi köszöntéssel gondoljunk rájuk. Sokat lehet kritizálni a ma használt technikai eszközöket is, de kinyitják a világunkat, összehozzák az embereket és általuk kifejezhetjük az egymás iránti érdeklődésünket, figyelmünket – tanácsolja a szakember.

HBN-BB

