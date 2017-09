„Lételem az ételem”: találó a sámsoni fesztivál szlogenje

Hagyományteremtő céllal, a tudatos táplálkozás jegyében rendezik meg Hajdúsámsonban a hét végén az I. Kárpát-medencei funkcionális, fenntartható, felelős élelmiszer fesztivált.

Hármas céllal

A rendezvény nem pusztán egy expo, ahol az életminőséget javító élelmiszerekkel, alapanyagokkal találkoztak az érdeklődők. A program részeként tudományos igényű előadásokon tájékoztatják a jelenlévőket az egészségtudatos táplálkozás lehetőségeiről, hatásairól, de, hogy ne csak beszéljenek róla, olyan főzőversenyre is sor kerül, ahol leginkább óvodák, iskolák, illetve közösségi étkezéseket lebonyolító konyhák mutathatják be főzőtudományukat.

Fotó: Molnár Péter

Nemzeti program

Az ötletgazda, Darabos János és családja (az egyik Hajdúsámsonhoz kötődő ásványvíz forgalmazójaként) tudatos innováció során jutott el oda, hogy (hiányosságokat tapasztalva a magyar étkezési szokások terén) nemzeti szinten is egy programot indítson el. Táplálkozástudósok régóta mondják, hogy bár meghalunk, de nem mindegy, hogy mikor, illetve, hogy addig miként élünk. Prof. Dr. Dinya Zoltán elárulta: már az sem mindegy, hogy fakanállal főz-e valaki vagy sem, illetve az élelmiszereket milyen módon használja fel. A rendezvényt (mely jól illeszkedik a megyei klímastratégiába) a megyei önkormányzat is támogatta. Tasó László államtitkár szerint minél egészségesebbek a magyar emberek, annál hasznosabbak a nemzet számára is.

