Leszerelt a legizmosabb zsaru

Szűk két esztendővel ezelőtt számoltunk be róla, hogy a Zsákáról származó, ma Budapesten élő Vajda Péter megvédte az először 2015-ben elhódított rangos nemzetközi címét az egyik legnagyobb seregszemlén, a World Police and Fire Games-en. A bodybuilder a saját kategóriáját és az abszolútot is megnyerte a Los Angelesben megrendezett versenyen, melyen rendőrök és tűzoltók vesznek részt a világ minden részéből.

Vajda akkor lapunknak elmondta, hogy készül a 2019-es kínai versenyre, ám mint kiderült, ott nem tudja megvédeni idén a címét, mert az ázsiaiak nem rendezik meg a testépítő-viadalt. Azonban másról is be tudott számolni az immáron exrendőr.

El kell tudni adni is

– 2011 februárjában lettem kiképző a bevetési osztályon, onnantól kezdve több időm lett az edzésre, előtte csupán kisebb versenyeken indultam el – mondta a sportoló. – Ennek következtében jobban fejlődtem, és megnyertem a Mr. Zsarut, vagy például a Fitbalance-t. 2015-ben győztem először a rendőrök világjátékán, két év múlva pedig megvédtem a címem. Az utóbbi hét-nyolc évben lassan megjelentek a szponzorok az eredményeim hatására, 2017-re már egy korrekt fizetést kaptam minden hónapban a támogatók jóvoltából. Azt azért tudni kell, hogy amíg nincs eredményed ebben a sportágban, ez csak falja a pénzed – árulta el Vajda Péter, aki hozzátette, jelentősebb szponzorációhoz jutni sokszor megfelelő kapcsolatok kérdése is. – Másrészt pedig ez egy üzletág, orrba-szájba posztolni kell a közösségi oldalakon, el kell tudnod adni magad és a terméket. Ahhoz, hogy egy cégnek megérje veled foglalkoznia, neked komoly reklámtevékenységet kell cserébe nyújtanod – fogalmazott, aki azóta táplálékkiegészítő boltot is nyitott a most véget ért rendőri munka mellett.

– Amikor megnyertem a második világversenyt, gondolkodni kezdtem, hogy miként lehetne ezzel pénzt keresni. Sokan azt nem látták, de amikor kimentünk az Államokba versenyezni, én eladtam a kocsimat, szinte mindenemet beleöltem az útba. A szüleim mezőgazdasággal foglalkoznak otthon, olykor ők is segítettek anyagilag, hogy elérjem a céljaimat. Szerencsére, mostanra megtérült a befektetés. Most elkezdtem bővíteni a vállalkozásomat, új területeket tervezek meghódítani. Ezt már nem igazán tudtam a rendőri munkával összeegyeztetni, ezért döntöttem a leszerelés mellett. De örökké hálás leszek a rendőrségnek, a kiképzői munkának, sok mindenre megtanítottak ott, amit kamatoztathatok az életben.

TN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA