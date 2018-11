Lesz egy kis lámpaláza Tóvizi Petrának

Mint azt megírtuk, Kim Rasmussen szövetség kapitány kijelölte a november 29-től december 16-ig tartó franciaországi Európa-bajnokságra utazó 18 fős keretét, a listán megtalálható a DVSC Schaeffler két játékosának a neve is, Kovács Annáé és Tóvizi Petráé.

Kovács nem először kapott meghívót a legjobbak közé, azonban a 19 esztendős Tóvizi most debütálhat a felnőtt válogatottban.

Személyesen üzent

– Kedden jelent meg a médiában, hogy kik kerültek be a keretbe, és előző hétvégén tudtam meg, hogy én is utazom – nyilatkozta a Naplónak a nyáron Debrecenben U20-as világbajnokságot nyert beálló. – Kim Rasmussen szövetségi kapitány mindenkinek küldött személyesen egy üzenetet, így értesültem a hírről. Nem számítottam rá túlságosan, hogy ott lehetek Franciaországban, már annak is örültem, hogy 28-as bő keretbe behívtak. De nagyon örülök, ezért dolgoztam, hogy én is résztvevő lehessek az Eb-n – fogalmazott a kézilabdázó, aki szerint az, hogy felfigyeltek rá a válogatottnál, egy folyamat része.

– Örömteli, hogy a kapitány lát bennem fantáziát, és méltónak tart a válogatottságra. Biztosan nem egy-két meccs alapján döntött így, próbálom bizonyítani, hogy van keresnivalóm a nemzeti csapatban – mondta Tóvizi, akit a kapitányról szerzett benyomásairól is megkérdeztünk.

– Tekintélyt parancsoló ember, amit elvár tőlünk, azt nagyon megköveteli. Annyit kér tőlünk, amennyit képesek vagyunk megtenni, de azt maximálisan. Csak azt fogadja el, ha szó szerint végrehajtjuk az utasításait – árulta el a Loki 13-as számú játékosa.

Tóvizi a szombati, fehérvári meccsig nem gondol még az Eb-re, mert a bajnokira koncentrál. – Majd azt követően kerül fókuszba a kontinenstorna, bár nyilván olykor eszembe jut most is. Még nem izgulok, de odakint majd biztosan lesz bennem drukk – jelentette ki Tóvizi Petra. – Előzetesen nem tudom, mire lehetünk képesek, nem akarok jósolni. Az biztos, hogy mindenki meg fog tenni mindent a minél jobb eredmény elérése érdekében – vélekedett.

A magyar válogatott a C-csoportban Montbéliard-ban szerepel majd. Először december 1-én, Hollandia ellen lépünk pályára, december 3-án Horvátország, majd december 5-én Spanyolország lesz az ellenfél.

