Lépéselőny a rákkal szemben

Hajdú-Bihar megye minden településéről várják a résztvevőket Debrecenbe, ahol a prosztatarák által érintett betegeknek meghirdetett, de mások számára is hasznos, országos 10 Ezer Lépés Program Hajdú-Bihar megyei állomásán orvos-beteg találkozót, gyógytorna foglalkozást, dietetikai és pszichológiai konzultációt is szerveznek. A rendezvényen nemcsak a férfiakra számítanak, hanem a nőkre is, mert sokszor rajtuk múlik, hogy családtagjuk milyen segítséget fogad el vagy milyen aktivitást végez – írja közleményében a Magyar Rákellenes Liga.

Közérthető szakorvosi előadás hangzik el, majd a szakemberek a felmerülő kérdésekre is választ adnak a prosztatarákról. Szó lesz a daganatos betegség diagnózisa után követendő étrendről, a betegséggel való lelki megküzdésről, majd könnyen megtanulható, a szövődményeket és mellékhatásokat csökkenteni képes, az állapot javulását elősegítő gyógytorna módszereket is megismertetnek a résztvevőkkel.

Az ingyenes rendezvénynek a Debreceni Művelődési Központ (Debrecen, Kossuth u. 1.) ad otthont 2018. november 26-án, hétfőn 14-17 óra között. A résztvevők rendelkezésére áll dr. Nagy Attila urológus főorvos, Hajzsel Kármen gyógytornász, Szalayné Kónya Zsuzsa dietetikus és Magyari Judit szakpszichológus is a helyszínen.

A 10 Ezer Lépés Program részeként közzétett gyógytorna videók a www.rakgyogyitas.hu/ferfitorna linken is elérhetők, ám minden esetben javasolt szakorvossal, gyógytornásszal egyeztetni. A kötetlen keretek között való személyes tájékozódásra nagyon jó alkalom a debreceni rendezvény.

