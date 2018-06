Lenne igény a keleti elkerülő útra is

Bár elkészült a megyeszékhelyet nyugatról elkerülő út, és ez naponta több ezer gépkocsit „levesz” a délnyugati városrészről, ám ez a cívisváros északi, északkeleti részén élők problémáján mondhatni, semmit sem enyhített.

A Rakovszky és a Kassai utcán továbbra is ugyanannyi jármű halad át, mint az elkerülő megépülte előtt. Azt az útvonalat a jelenlegi jogszabályoknak megfelelően használják a teherjárművek, a forgalmat ott korlátozni nem lehet, továbbá, ha innen mégis elvezetnék a forgalmat, az más városrészben okozna zaj, rezonancia- és levegőminőség-romlást.

Megoldást nyújtana a keleti elkerülő megépítése. Erre azonban Debrecennek nincs anyagi forrása, a mostani 481-es úttól a 48-as, 471-es és a 4-es főúton keresztül a 354-esig terjedő gyűrű megépítése csakis állami támogatással valósulhat meg.

Ha megépülhetne a keleti elkerülő út, akkor jelentősen csökkenne a városi állami főutak terheltsége.

Elkészült a 47-es főúttól a 4-es főút Debrecentől északra lévő szakaszáig a Debrecent nyugatról elkerülő út, ráadásul igen jó minőségben. Ennek ellenére – tapasztalják a Rakovszky Dániel és a Kassai utca lakói –, lényegében semmit sem csökkent a városon átmenő teher-, és azon belül a kamionforgalom.

Ezzel keresték meg szerkesztőségünket a napokban az említett két utca lakói közül néhányan, ám jelezték, akár százával is jöhetnének, annyi embert zavar a nagy forgalom. Zajról, porról, rezonanciáról, bűzről és mindezek okán épületeik elértéktelenedéséről beszéltek. Fontolgatják, hogy aláírást gyűjtenek, tiltakozva a nagy forgalom okozta gondok miatt, illetve ezzel nyomást gyakorolva a városvezetésre a probléma mielőbbi rendezése érdekében.

Részletezték, hogy nagyon várták az elkerülő út megépültét, hátha megoldja több évtizedes problémájukat. Ám ez nem történt meg. Meg­győződésük, hogy sokan – és persze főleg a kamionok, teherjárművek – az elkerülő helyett továbbra is a városon hajtanak keresztül.

Hivatalos helyről hallották már, hogy a Rakovszky és a Kassai utcán áthaladó teherjárműveknek debreceni úti céljuk van, ezért jönnek be a városba. Szerintük ez nem igaz, hiszen annyi telephely, üzem, célállomás nem lehet a városban, mint amennyi kamion elhajt lakóházaik előtt óráról órára.

Délnyugat fellélegezhet

A lakosság problémájával a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályát is megkerestük. Kérdéseink között szerepelt, hogy végeztek-e forgalomszámlálást, zajszintmérést az elkerülő út átadása előtt, illetve azt követően a Rakovszky utcán. Továbbá, milyen módon lehetne a teherforgalmat a megyeszékhelyen átvezető út helyett az elkerülőre terelni. A választ Pécsi Norbert Sándor osztályvezetőtől kaptuk. Leszögezte: társaságuk nem hatóság, hanem jogalkalmazó, így szankcionálási lehetősége sincs.

– A 2017 decemberében átadott M35-ös autópálya-szakasz, illetve az autópályát a 47-es főúttal összekötő út (481-es főút) forgalomba helyezése óta egyelőre csak részadatok vannak a forgalom változásáról – kezdte válaszát Pécsi Norbert Sándor.

Az adatok alapján már látható, hogy az új nyomvonal jelentős terhet vett le a város délnyugati területéről.”

A 481-es számú főút forgalomszámlálója 2018. január 19. és 2018. május 17. között naponta 1838 személyautót és 1743 teherjárművet (buszokkal együtt) számolt, ez alapján az átlagos napi egységjármű forgalom 5 ezer 728, amelyben a nehézgépjárművek külön szorzóval, súlyozottan szerepelnek (3 ezer 614 darab jármű/nap átlag mellett). A mérőállomáson a legnagyobb forgalom 2018. április 21-én volt, ekkor összesen 4 ezer 286 jármű haladt át az új úton. Ez a forgalom – az új útszakasz megépülése előtt – a 4-es főút Debrecen belterületén található Szoboszlói úti, Erzsébet úti, Petőfi téri, illetve Mikepércsi úti szakaszát terhelte.

Más városrészbe jutna

A város északkeleti részén a településre befutó sugár­irányú főutakon átmenő forgalmat külső gyűjtő-, illetve elkerülő út hiányában továbbra is a 4-es főút Wesselényi, Rakovszky, illetve Kassai utcai szakasza vezeti le. Itt nincs tehermentesítő útvonal, így bármilyen forgalomkorlátozás Debrecen másik részét terhelné. Az új elkerülő szakaszok megépítéséről a beruházó folyamatosan kommunikált, az elkerülők használatára táblázással is felhívják a figyelmet.

Tekintettel arra, hogy a 4-es főutat a jelenleg érvényes jogszabályok szerint szabályosan használják a nehézgépjárművek és teljes tiltás bevezetése nem lehetséges (törvényi előírások szerint tehermentesítő út hiányában a tehergépjárművek behajtása nem korlátozható), hiszen számos jármű most is csak célforgalomra használja az új utakat, ezzel együtt több ezer jármű kerüli már most is el a várost december óta a fenti adatok alapján – tájékoztatott a közút kommunikációs igazgatója.

Állami együttműködés

A kérdéseinket a debreceni városházára is eljuttattuk. Onnan Iván Aurél sajtófőnök válaszolt, aki megerősítette a Magyar Közút kommunikációs osztályvezetője által leírtakat, majd a következőkkel egészítette ki: Debrecen önkormányzatának az az elképzelése, hogy – látva az M35-ös autópálya és a 481-es út iránti igényt – tovább épüljön a várost elkerülő körgyűrű keleti irányba. Készült egy tanulmány 2010-ben, amely a lehetséges nyomvonalakat vizsgálja annak érdekében, hogy gyorsforgalmi út kösse össze a 47-es főutat (ahol most véget ér a 481-es reptéri bekötőút) a 48-as főúttal, majd tovább a 471-es, a 4-es és végül a 354-es úttal. Ennek a megépítése természetesen az állam együttműködése nélkül nem lehetséges. Ha megépülhetne a keleti elkerülő út, akkor jelentősen csökkenne a városi állami főutak terheltsége.

Zajtérképen

Debrecen 2012-ben elkészíttette a város zajtérképét. Ez alapján megállapítható: nagyon magas a zajterhelés a következő utcákban: Kossuth, Mester, Miklós, Szabó Kálmán, István, Nyugati (35. sz. főút), Erzsébet (4. sz. főút), Szent Anna, Klaipeda, Burgundia, Bethlen, Hatvan, Széchenyi, Faraktár (48. sz. főút), Budai Nagy Antal, Ótemető, Csapó, Péterfia, Egyetem sugárút, Csemete, Dózsa György, Böszörményi (35. sz. főút), Füredi, Diószegi. Éjjel 10 dB feletti konfliktus van számos épület környezetében, így például: Pesti utca (35. sz. főút), Nyugati utca (35. sz. főút), Miklós utca, Csapó utca, Kossuth utca, Mester utca, Burgundia utca, Rákóczi utca, Wesselényi utca (4. sz. főút), Rakovszky Dániel utca (4. sz. főút), Nyíl utca (33. sz. főút), Kassai utca (4. sz. főút).

A zajtérkép alapján megállapítható, hogy különösen magas a zajterhelés (Lden> 75 dB): Pesti utca (35. sz. főút), Nyíl utca (33. sz. főút), Rakovszky Dániel utca (4. sz. főút) melletti lakóépületek környezetében.

Szubjektív

Mindig riasztott a Rakovszky utca: gyermekként félelmet keltett bennem a zsúfoltan beépített utca, felnőttként a zaj, a bűz, valamint a hatalmas forgalom. A helyzet az elmúlt időszakban csupán annyit változott, hogy a forgalomszámlálók szerint valamennyivel kevesebb jármű halad ott át. Ráférne az utcára egy „újragondolás” – vélik nagyon sokan. Az igazságtól azonban nem járnak távol, hiszen a városvezetés már „újragondolta”, mégpedig a négyes forgalmának kivezetésében. Most partnert keres hozzá, és főleg a kormányzatban. Reméljük, mielőbb egymásra találnak ebben is. Kovács Zsolt

