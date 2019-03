Lengyel Stella és Sárkány Ákos is kiválóan úszott

Az egyik legnagyobb hazai uszodai rendezvényen a nappali órákban folyamatos beosztásban 2500 iskolás, éjszaka 15 váltó 12 órás szakaszban úszott. A legkeményebb erőpróbán, a teljes 24 órában tíz jelentkezőből kiválasztott öt hosszútávúszó vett részt.

A jótékony célért, a Bátor Táboros, súlyosan beteg gyerekek élményterápiás táboroztatásának segítéséért figyelemfelkeltési és jelentős adománygyűjtési céllal úszó Debreceni Bátor Szeniorok immár ötödik alkalommal vehettek részt meghívott csapatként a rendezvényen. Több alkalommal az egyéni 24 órás úszók öt fős elit csapatába is bekerült közülük egy-egy úszó. Lengyel Stella is jelentkezett, de nem került be a keretbe. Ez a tény azonban nem szegte kedvét, sőt fokozta bizonyítási vágyát a Debrecenből nemrég a fővárosba költözött sportembernek, aki azóta egyedül edz, és teljesen felépült csípőműtétje után.

Stella tehát a Debreceni Bátor Szenioroknak biztosított pályán 24 órás úszásra és 50 km-es teljesítményre készült. Csapattársai vele egy pályán úsztak, a partról Bankó Dávid és Balkus Barbara vezette a jegyzőkönyvet és gondoskodott a frissítésekről, egy ilyen hosszú úszás alatt ugyanis fontos a megfelelő folyadék-, ion és táplálék bevitel. Voltak kisebb szünetek, holtpontok, apróbb sérülések, de sikerült tartani az előzetes időbeosztást, sőt két ráadás kilométer is belefért a 24 órás úszási időbe.

Stella az utolsó 50 métert pillangóúszásban tette meg, majd a célba érkező öt „hivatalos” versenyző ünneplése után a fotósok, rendezők és a közönség figyelme rá irányult. Őt és a 32 kilométerig jutó Sárkány Ákost, akinek a súlyos Crohn-betegség miatti diétája mellett különösen nehéz az energia utánpótlásról gondoskodnia, az eredményhirdetésnél is megünnepelték és különdíjban részesítették.

Sárkány Ákos 46 éves, és szekszárdi lakosként több, mint tíz éve csatlakozott a debreceni klubhoz. Napi 6-12 km-es úszásokkal tartja karban magát, és naponta olykor 100 km-t is autózik, hogy megfelelő uszodát találjon edzéséhez.

A Debreceni Bátor Szeniorok egyéni távjaik mellett egy 12 órás éjszakai váltóúszáson is rajthoz álltak és 36,8 km-es össztávval a 8. helyen végeztek a 15 induló váltó között. Rentka László, Legoza Éva, Tóth Béla, Bihari Árpád, Szőllősi László, Bankó Dávid, Czifra Gyöngyi, Mácsai Dóra és Balkus Barbara egyéni- és váltóbeli úszásai 173,5 km-re egészítették ki Lengyel Stella és Sárkány Ákos egyéni távjait.

A 9-es pályát, ahol a főrendezők UNIVER EXTRÉM csapatának váltótagja, Lengyel Stella és Sárkány Ákos egyéni hosszútávúszók mellett folyamatosan a Bátor Tábor Alapítványt támogató úszók is jelen voltak, nagy érdeklődés és szeretetteljes figyelem kísérte, ami nem különös, mivel ötödik éve vettek részt meghívott csapatként a rendezvényen, és régi ismerősökként tértek vissza Kecskemétre, és a többi résztvevővel is sokszor találkoztak már.

A rendezők elbeszélgettek az élménykülönítményes úszócsapat tagjaival, és Lengyel Stellát azzal biztatták, hogy teljesítménye, akarata és szándéka alapján a következő években az öt kiválasztott 24 órás versenyző közé kerülhet. Meglátjuk, mit hoz a jövő a 31 éves sportolónő életében. Egy biztos, idén Lengyel Stella régi álmát valósítja meg: kísérő kajakkal, egyedül vagy segítőkkel, több szakaszban, az időjárás és az egyéb körülmények függvényében a part mentén körbeússza a Balatont. Nem csodálkoznánk rajta, ha egy-egy szakaszon csapattársai is vele tartanának!

