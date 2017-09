Lendületes a közösségi élet Csökmőn

A nyáron természetesen a faluban élő gyermekek sem unatkozhattak. A komoly hagyománynak örvendő napközis tábort is megrendezték, amelynek célja az volt, hogy a falu és a környékbeli települések látványosságait megismertessék a gyerekekkel. A szórakozás mellett a Sárrét és Bihar hagyományainak egy részét ki is próbálhatták. Mindemellett kéthetes úszótanfolyamra is volt lehetőségük a víz kedvelőinek. A szomszédos városkába, a Békés megyei Füzesgyarmatra jártak úszni a gyerkőcök.

Egész nyáron volt könyvtárnapközi is, amikor heti két alkalommal a gyerekek a könyvtárosok segítségével remek programokban vehettek részt – tudtuk meg B. Kiss Andreától, a helyi Faluház igazgatójától. A község legnagyobb eseményeként idén 26. alkalommal tartottak Sárkánynapot, amely közel 1600 látogatót vonzott. Szintén hagyománya van a népzenei találkozónak, ezt az idén már a következő nagyobb eseményként, idén 21. alkalommal rendezik meg. A téli időszakban, adventi vásárt tartanak, amit az ünnep eljöttével, egy karácsonyi koncerttel fognak megkoronázni a falu híres fúvószenekara közreműködésével.

