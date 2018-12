Lencsével tömött pénztárca és társai

Ahogy nálunk, Olaszországban is sok praktikát alkalmaznak az emberek, hogy az új évben a szerencse melléjük szegődjön. Ebben az egyik főszereplő a lencse, amit a szilveszteri vacsorához szolgálnak fel köretként (a főzeléket egyébként sem ismerik) egy cotechino nevű, hurkára vagy krinolinra emlékeztető étel, esetleg sertéscsülök mellé. – Ennél a fogásnál az a fontos, hogy a sertéshús zsíros legyen, mert az is a gazdagságot jelképezi – magyarázta Pete László, a Debreceni Egyetem Olasz Tanszékének vezetője. A sok pénz a célja annak is, hogy lencsével megtömött pénztárcát ajándékoznak egymásnak. Pete László mesélt más módokról is, amellyel a taljánok nyakon csípik a szerencsét. Pezsgőbe mártott ujjukat a fülük tövéhez érintik. Még jobb, ha a gyöngyöző itallal fagyöngy alatt koccintanak.

A régit ki az utcára

Az elmúlt években egy spanyol szokást is meghonosítottak: hogy egész évben kísérje őket Fortuna kegye, éjfélkor, a visszaszámlálás utolsó másodperceiben a hónapokat képviselő 12 szőlőszemet fogyasztják el. Szilveszter éjjelét piros fehérneműben töltik, ez a tüzet, a szenvedélyt, a szerelmet szimbolizálja. Ez az alsó ruházat kizárólag teljesen új, ajándékba kapott holmi lehet, amit másnap el kell dobniuk, mert csak akkor hozza meg a várt hatást. Az sem mindegy, ki az új év első vendége: kívánatos, hogy sötét hajú és férfi legyen. Az utcán először öreg vagy púpos emberrel ajánlott találkozni, gyerekkel vagy pappal viszont nem. Elsősorban Rómában és Nápolyban dívik, hogy a padlóra dobálják a régi poharakat, tányérokat, ezzel minél nagyobb zajt keltve, hogy elijesszék a rossz szellemeket, amelyeket nem akarnak magukkal vinni az óévből. Ez kiterjedt a régi holmikra is: kidobják őket az ablakon, így fejezik ki a régitől való szabadulás vágyát, s azt a reményt, hogy az új évben helyettük újat, jobbat tudnak szerezni. Ez első hallásra akár viccesnek is tűnhet, de nem az.

– Veszélyes tevékenység, amitől a járókelőket, parkoló autókat semmi nem védi, ezért nem ritka a baleset sem – mondta a tanszékvezető. A szerelem is befolyásolható ilyenkor: aki kedvesével együtt gránátalmát eszik vagy éjfélkor fagyöngy alatt koccint, az vele egész évben osztozni fog a szenvedélyben.

PtkI

VISSZA A KEZDŐOLDALRA