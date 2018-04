Lemondott a madridi autonóm kormány diplomahamisítási botrányba keveredett elnöke

A politikus rendkívüli sajtótájékoztatóján elmondta: már korábban eldöntötte, hogy a diplomaügy miatt lemond, és azt eredetileg május 2-án akarta megtenni, de a közzétett felvétel miatt előrehozta a bejelentést.

“Akaratlan hibának” nevezte a hét évvel ezelőtt történteket, és mint mondta, a termékeket – két krémet – végül kifizette.

Felidézte, hogy az eset egyébként a nyilvánosság előtt már ismert volt, és beszélt arról is, hogy korábban a felvétellel megpróbálták megzsarolni, ami miatt a rendőrséghez fordult.

Véleménye szerint “személyes támadásokon” alapuló lejárató kampány áldozata lett, az elmúlt több mint egy hónapban folyamatos “lincselésnek” volt kitéve, amely túlment a politikai küzdelmen és átlépte az összes határt.

Hangsúlyozta, hogy ez az ár, amit fizetnie kell a korrupcióval szembeni zéró toleranciája miatt.

“Felemelt fejjel távozom, keserű érzéssel” – jelentette ki, hangsúlyozva, hogy ugyanakkor nagyon büszke és elégedett is, mert hiszi, hogy sok madridi élete jobb lett, mint három évvel ezelőtt volt.

Egyelőre nem tudni, hogy a politikus lemond-e helyi parlamenti képviselői mandátumáról, de úgy tudni, hogy a konzervatív Néppárt (PP) madridi elnöki posztját megtartja.

Cristina Cifuentes diplomabotrányát több mint egy hónappal ezelőtt az eldiaro.es internetes lap robbantotta ki, cikksorozatot közölve az egyetemi mesterképzést övező szabálytalanságokról.

A lap szerint a politikus három hónappal a hivatalos határidő lejárta után iratkozott be a 2011-2012-es tanév jogi mesterképzésére, az órákon, a vizsgákon egyszer sem látták diáktársai.

Valamint írt arról is, hogy Cifuentes néhány jegye, így például a szakdolgozatra kapott érdemjegye is utólag, két évvel később került be az elektronikus nyilvántartásba, ahol korábban az szerepelt, hogy nem nyújtotta be a munkát.

Az egyetem kezdetben kiállt az elnök mellett, és informatikai problémára hivatkozott a jegyekkel kapcsolatban, majd később mégis belső vizsgálatot indított, és az ott feltárt szabálytalanságok miatt végül az ügyészséghez fordult.

Például mert a szakdolgozatot bíráló bizottság elnökeként feltüntetett tanár jelezte, nem vett részt ebben a munkában, és aláírását meghamisították az arról szóló dokumentumon.

Ráadásul a politikus diplomamunkája mindeddig nem került elő.

Az ügyben egyetemi diákszervezetek is feljelentést tettek hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt.

Cristina Cifuentes hangsúlyozta ártatlanságát, és hangsúlyozta, hogy nem tett semmit, ami illegális lenne, minden követelményt teljesített, amit az egyetem kért tőle tanulmányai során.

Majd két héttel ezelőtt visszaadta mesterfokozatú diplomáját, a János Károly király Egyetem (URJC) rektorának címzett levélben elnézést kért azoktól, akik sértve érezhették magukat azokért “könnyítésekért”, amelyeket az egyetem ajánlott számára a képzés során. “Látva a történteket”, el kellett volna utasítani ezeket – írta a politikus.

A madridi parlamenti ellenzék hetek óta követelte Cifuentes lemondását, a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) bizalmatlansági indítványt nyújtott be vele szemben, ám a bizalmai szavazásra így már nem kerül sor.

A 6,5 millió lakosú madridi autonóm közösség élén a 2015-ös helyhatósági választások óta állt az 54 éves Cristina Cifuentes vezette konzervatív néppárti kisebbségi kormány az Állampolgárok (Ciudadanos) liberális középpárt támogatásával.

A liberálisok korábban kilátásba helyezték, hogy megvonják támogatásukat a konzervatívoktól, ha a párt nem nevez meg új jelöltet az elnöki posztra.

Cifuentes lemondása után most ismét sürgették ezt a döntést, annak érdekében, hogy az egy év múlva lejáró helyi parlamenti ciklust stabilitással zárhassák.

Spanyolországban egy év múlva tartják a soron következő helyhatósági választásokat.

– MTI –

